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Melani Olivares explica qué es para ella una relación abierta: "Es algo que se pacta con tu pareja"

La actriz defiende en La Mesa que una relación abierta debe partir de un acuerdo entre los dos miembros de la pareja y comparte su experiencia sobre este tipo de relaciones, que conoce de cerca y que, asegura, pueden funcionar durante décadas.

Melani Olivares explica qué es para ella una relación abierta: "Es algo que se pacta con tu pareja"

Melani Olivares explica qué es para ella una relación abierta: "Es algo que se pacta con tu pareja"

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Alejandro Hergon
Publicado:

Melani Olivares defiende que las relaciones abiertas deben pactarse en pareja

Melani Olivares ha intervenido en el debate de La Mesa sobre las relaciones abiertas para matizar qué significan para ella. La actriz considera que no se trata simplemente de incorporar a una tercera persona por deseo sexual, sino de establecer un acuerdo entre los dos miembros de la pareja para poder mantener otras relaciones sin que se considere una infidelidad.

"La relación abierta es algo que se pacta con tu pareja", ha explicado. Para Melani, la clave está en que ambos estén de acuerdo desde el principio: "Los dos deciden que haya un tercero". Durante la conversación, también han surgido otras fórmulas, como las relaciones de tres personas desde el inicio.

"Conozco mucho" a parejas que llevan años con una relación abierta

Frente a quienes aseguran no conocer relaciones abiertas que hayan funcionado, Melani Olivares ha compartido una experiencia diferente. La actriz ha afirmado que conoce parejas a las que este modelo les funciona y que llevan muchos años juntas.

"Yo también conozco mucho. Y les está yendo súper bien y llevan 20 años juntos. Y abrió la relación cuando llevaban 10", ha contado. La conversación ha girado entonces hacia la duración de las relaciones y la posibilidad de mantener una pareja estable durante décadas, con distintas opiniones entre los invitados.

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