La tensión entre Héctor y Tristán estalla en una violenta pelea por Lucía

Héctor encuentra a Tristán en su casa y no duda en preguntarle por su relación con Lucía: “Deberías buscarte una mujer y crear tu propia familia”, le suelta.

Tristán intenta explicarle que Lucía es su jefa y que su relación es estrictamente laboral, pero Héctor no termina de creérselo: “Tienes que estar pendiente del barco y no de mi mujer”, le advierte, dejando claro que sus sospechas son cada vez mayores.

La conversación comienza a subir de tono cuando Héctor le exige explicaciones por haber cuestionado anteriormente su comportamiento con Lucía: “Vamos a aclarar las cosas de una vez”, le dice.

Tristán no se achanta y le recuerda la promesa que le hizo: “Quería ver si mis sospechas eran ciertas y lo eran. Me prometiste que la dejarías si volvías a lastimarla, y no lo has hecho”.

La tensión se vuelve insostenible y Dolores intenta intervenir para evitar que la situación vaya a más. Sin embargo, Tristán no está dispuesto a quedarse callado: “Prefiero irme de la casa de alguien que pega a quien no se puede defender”.

Unas palabras que terminan desatando la furia de Héctor y ambos acaban llegando a las manos delante de Lucía y Dolores. ¿Qué consecuencias tendrá este enfrentamiento?

Ya disponible el sexto capítulo de A la deriva en atresplayer.