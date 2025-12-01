Socio de Gustavo
Alejandro Vergara nos adelanta que la mayor inquietud de José es “hacerse un empresario de éxito”
El joven se relacionará con los Valdés Lazariego en Cuba y se convertirá en una persona importante para Catalina.
A José lo conoceremos en el segundo capítulo de Las hijas de la criada, casi diecisiete años después de que los Valdés Lazariego abandonasen Punta do Bico para comenzar una nueva vida en Cuba.
Alejandro Vergara es el actor de que da vida a este personaje y nos presenta a José como “un tipo muy extrovertido, con don de gentes y un hombre de negocios”. De hecho, su mayor inquietud es convertirse en un empresario de éxito.
“José viene de familia numerosa y sabe que va a pillar la herencia justa, así que decide buscarse la vida por su cuenta”, nos adelanta Alejandro Vergara sobre su personaje en Las hijas de la criada.
A José le interesa hacer negocios con Gustavo en Cuba y por eso acaba acercándose a Catalina. ¿Surgirá una historia de amor entre ellos? ¡Escucha todo lo que nos ha adelantado el actor en el vídeo de arriba!
