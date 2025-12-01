Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Socio de Gustavo

Alejandro Vergara nos adelanta que la mayor inquietud de José es “hacerse un empresario de éxito”

El joven se relacionará con los Valdés Lazariego en Cuba y se convertirá en una persona importante para Catalina.

Alejandro Vergara nos adelanta que la mayor inquietud de José es “hacerse un empresario de éxito”

Publicidad

A José lo conoceremos en el segundo capítulo de Las hijas de la criada, casi diecisiete años después de que los Valdés Lazariego abandonasen Punta do Bico para comenzar una nueva vida en Cuba.

Alejandro Vergara es el actor de que da vida a este personaje y nos presenta a José como “un tipo muy extrovertido, con don de gentes y un hombre de negocios”. De hecho, su mayor inquietud es convertirse en un empresario de éxito.

“José viene de familia numerosa y sabe que va a pillar la herencia justa, así que decide buscarse la vida por su cuenta”, nos adelanta Alejandro Vergara sobre su personaje en Las hijas de la criada.

A José le interesa hacer negocios con Gustavo en Cuba y por eso acaba acercándose a Catalina. ¿Surgirá una historia de amor entre ellos? ¡Escucha todo lo que nos ha adelantado el actor en el vídeo de arriba!

Así define Verónica Sánchez a Inés Lazariego en Las hijas de la criada: “Lucha porque las mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres”

Así define Verónica Sánchez a Inés Lazariego en Las hijas de la criada: “Lucha porque las mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres”

Antena 3» Series» Las hijas de la criada

Publicidad

Series

Manuela no se fía de Maripaz y le dice a Claudia que debe tener cuidado con ella

Manuela no se fía de Maripaz y le dice a Claudia que debe tener cuidado con ella

Marta, descolocada con la actitud de Cloe hacia ella, se sincera con Pelayo: “He empezado a percibir que quizás haya algo más”

Marta, descolocada con la actitud de Cloe, se sincera con Pelayo: “He empezado a percibir que quizás haya algo más”

Hattuc y Halis ya son marido y mujer: ¡así ha sido la boda que ha revolucionado la mansión Korhan!

Hattuc y Halis ya son marido y mujer: ¡así ha sido la boda que ha revolucionado la mansión Korhan!

Luz comunica a Gema una noticia inesperada: “Estás embarazada”
Capítulo 448

Luz comunica a Gema una inesperada noticia: “Estás embarazada”

Alejandro Vergara nos adelanta que la mayor inquietud de José es “hacerse un empresario de éxito”
Socio de Gustavo

Alejandro Vergara nos adelanta que la mayor inquietud de José es “hacerse un empresario de éxito”

Andrés acusa a Begoña de haberse casado con Gabriel para huir de lo que realmente siente: “Has vuelto a elegir a la persona equivocada”
Capítulo 448

Andrés acusa a Begoña de haberse casado con Gabriel para huir de lo que realmente siente: “Has vuelto a elegir a la persona equivocada”

El joven De la Reina no entiende que la enfermera se haya casado con su primo y ella le responde que solo quiere rehacer su vida.

Megan Montaner en Entre Tierras
Nuevos capítulos

Primeras imágenes de la segunda temporada de Entre Tierras que llegará a atresplayer en marzo de 2026

Megan Montaner volverá a ponerse en la piel de María en una nueva tanda de capítulos en la que también forman parte del elenco Silvia Abascal, Rodolfo Sancho o Ginés García Millán.

Sueños de libertad crece y sigue en lo más alto, situándose como la serie diaria más vista de la TV

Sueños de libertad crece y sigue en lo más alto, situándose como la serie diaria más vista de la TV

Las hijas de la criada, nueva serie original de Antena 3, lanza su cartel oficial

Las hijas de la criada arrasa en atresplayer y se convierte en el mejor estreno de la plataforma en los últimos tres años

Ángela Chica

Ángela Chica desvela todos los secretos de Sara, su personaje de La Encrucijada: “Sabe cuidarse a sí misma”

Publicidad