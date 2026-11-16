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Silvia Abascal y Helena Ezquerro elogian "el amor al arte" y los buenos "compañeros" en el set de Entre tierras

La segunda temporada de Entre tierras nos ha presentado nuevos personajes que ya han robado el corazón a los espectadores. Soledad y Estrella son dos de ellos, interpretados a la perfección por Helena Ezquerro y Silvia Abascal. ¡Conocemos a las actrices y cómo viven los rodajes de la serie!

Silvia Abascal y Helena Ezquerro elogian "el amor al arte" y los buenos "compañeros" en el set de Entre tierras

Silvia Abascal y Helena Ezquerro elogian "el amor al arte" y los buenos "compañeros" en el set de Entre tierras

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Borja Tamayo | Ximena Rodero
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Silvia Abascal y Helena Ezquerro se ponen en la piel de Estrella y Soledad en la segunda temporada de Entre tierras. Como madre e hija, ambos personajes han llegado a Atienza junto a Juan Toscano, el personaje de Rodolfo Sancho. Pero, ¿cómo viven las actrices el rodaje de la serie?

Ambas coinciden en que el set es un lugar único en el que se produce "una magia" especial. Mientras que Silvia afirma ser una auténtica amante del "silencio", Helena no puede contener la euforia cada vez que ve a sus compañeros. Ahora bien, en cuanto toca grabar, hay una "concentración" y "cinco segundos de conectarte con algo".

Aunque si hay algo en la que las dos no pueden estar más de acuerdo es el buen ambiente en la producción. Tanto es así que la actriz de Estrella afirmaq ue lo que más le gusta de la serie son "los compañeros con los que está trabajando". Unas palabras que Ezquerro complementa, señalando "el trabajo en equipo que se respira, el compañerismo y el amor por el arte".

Todo ello sin dejar de lado que, si bien están encantadas con sus respectivos personajes, Silvia ha quedado absolutamente prendada del buen trabajo de Megan Montaner interpretando a María. Mientras que Helena sueña algún día con ponerse en la piel de un personaje amante de los caballos, como lo es Manuela.

¿Quieres ver la entrevista completa? Dale play al vídeo de arriba para no perdértela.

Megan Montaner

Esto es lo primero que hace Megan Montaner cuando llega a un rodaje: “Con ellos empiezo el día"

Antena 3 » Series » Entre tierras

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