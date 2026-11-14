¿Dónde hemos visto a los protagonistas de Entre tierras? Estas son otras series de Atresmedia en las que triunfaron

En la segunda temporada de Entre tierras nos hemos reencontrado con personajes muy queridos de la primera y hemos conocido a otros nuevos que nos están manteniendo enganchados a las tramas.

Además, es probable que muchos de los actores nos suenen de otras series que han triunfado en Antena 3. ¡Y algunos habían coincidido ya en otros proyectos! ¿Recuerdas los papeles con los que nos conquistaron hace años?

Megan Montaner y Gines García Millán, dos veteranos de la casa

Megan Montaner es una actriz todoterreno y ha protagonizado otras series que han sido todo un éxito de la cadena. Una de ellas, una de las más longevas, el Secreto de Puente Viejo, donde interpretó a Pepa Balmes. Otra fue Sin identidad, en la que se metió en la piel de una joven dispuesta a vengarse de todos los que le habían hecho daño.

Esta actriz también se metió en la piel de Sara en La Embajada y de Maite en Gran Hotel, dónde protagonizó una complicada historia de amor con Andrés. ¿Con cuál de todos sus papeles te quedas?

Ginés García Millán protagonizó hace no mucho Una vida menos en Canarias en la que interpretaba a un inspector de homicidios con acromatopsia. También lo hemos visto en La trilogía de La novia gitana como el comisario Manuel Rentero, en Matadero como Pascual o en La catedral del mar como Grau Puig.

Rodolfo Sancho y Silvia Abastal, dos actores de series míticas

Rodolfo Sancho fue el protagonista de las dos temporadas de Mar de plástico en las que interpretó al sargento de la Guardia Civil Héctor Aguirre. También fue Juan Reyes en Gavilanes, Alejandro en Historias Robadas o Abel Estrada en Lobos.

Los fans de Aquí no hay quien viva recordaréis que Silvia Abascal fue la hermana de Lucía en la serie. Y aunque su personaje fue recurrente, dejó huella. Además, dio vida a Isabel en La cocinera de Castamar y a Elionor en La Catedral del mar.

Itziar Miranda y Clara Garrido, de Amar es para siempre a Entre tierras

Itziar Miranda y Clara Garrido se han reencontrado en Entre Tierras después de ser madre e hija en la última temporada de Amar es para siempre. Las dos nos regalaron escenas entrañables como Manolita y Lola.

Además Itziar Miranda se encuentra actualmente en Foq: La nueva generación, cuya temporada se estrenará muy pronto en atresplayer. Mientras tanto, disfruta de Begoña en Entre tierras, los jueves en Antena 3.