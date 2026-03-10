Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Contenido inédito

Germán Alcarazu y Marina Guerola interpretan a Nicolás y Manuela en Entre tierras: “Tenemos mucha relación de hermanos”

Los actores dan vida a los hijos de María en la segunda temporada de Entre tierras y nos cuentan cómo es su complicidad dentro y fuera del rodaje.

Germán Alcarazu y Marina Guerola

Publicidad

Ximena Rodero | Celia Gil
Publicado:

Nicolás y Manuela son dos de los nuevos personajes que estarán en esta nueva temporada de Entre tierras, que se estrena el 15 de marzo en atresplayer. En la ficción son hermanos, hijos de María y Manuel, y en la vida real Germán Alcarazu y Marina Guerola han conseguido trasladar esa conexión más allá del guion: “Tenemos mucha relación de hermanos. Nos llevamos bastante bien y trabajar juntos es un suplicio”, bromea Germán.

“Pero porque nos llevamos muy bien”, matiza enseguida entre risas, mientras Marina le contradice con un divertido “mentira”.

Una complicidad que traspasa la pantalla

La química entre ambos es evidente y no ha pasado desapercibida ni para sus compañeros. Marina recuerda una anécdota del primer día de rodaje con Megan Montaner: “Me acuerdo cuando Megan llegó el primer día de rodaje y ya nos conocíamos un poco, nos preguntó: ‘¿Por qué parecéis hermanos?’”.

Esa naturalidad ha ayudado a construir una relación sólida también en la ficción. “Hemos trabajado mucho esta relación sin quererlo”, añade Germán, dejando claro que la conexión ha surgido así y realmente se llevan como hermanos.

En la serie, Nicolás y Manuela comparten un vínculo fuerte, aunque sus personalidades sean muy distintas. Ahora bien, ¿será igual de fluida su relación en la historia… o veremos también choques y diferencias entre los hijos de María?

Antena 3» Series» Entre tierras

Publicidad

Series

Germán Alcarazu y Marina Guerola

Germán Alcarazu y Marina Guerola interpretan a Nicolás y Manuela en Entre tierras: “Tenemos mucha relación de hermanos”

Adriana Torrebejano es Sonia Beched

Adriana Torrebejano, feliz en el papel de Sonia Beched: “Me encanta su humor y es una mujer como podría ser yo”

Rubén Cortada es Can Dogo

Ruben Cortada sobre Can Dogo: “No tiene ni idea de lo que es el amor”

Eva Ugarte interpreta a Carol
PERSONAJES DE ¿A QUÉ ESTÁS ESPERANDO

Así es Carol, el personaje de Eva Ugarte: “Tiene una fuerza y una vulnerabilidad que me interesaban mucho”

Francisco Ortiz es Daryl
PERSONAJES ¿A QUÉ ESTÁS ESPERANDO?

Francisco Ortiz nos habla de Daryl: “Su relación con Carol es convulsa, pero tienen grandes encuentros en el sexo”

Anna Moliner es Lola
PERSONAJES ¿A QUÉ ESTÁS ESPERANDO?

El reto de Anna Moliner para ser Lola: “Me ha permitido ser muy libre y volar mucho”

La actriz ha confesado que está encantada con su papel en ¿A qué estás esperando? porque ha sido un equipo con el que ha conectado desde el primer momento y ha disfrutado mucho de ponerse en la piel de Lola.

Cihan, contra las cuerdas en En tierra lejana: ¿llegará hasta Alya antes de que el consulado la proteja?
Avance

Cihan, contra las cuerdas en En tierra lejana: ¿llegará hasta Alya antes de que el consulado la proteja?

¡No se rinde! Mientras Cihan planea el futuro de Alya en secreto para cumplir el deseo de Boran, ella decide tomar las riendas de su vida. Alya protagoniza una fuga de infarto, ¿conseguirá escapar o la atrapará Cihan?

Manu Baqueiro es Dani en ¿A qué estás esperando?

Manu Baquerido da vida a Dani: “Es un tipo con una vida apocada”

¡A punto de ser pillado!: Sahin ayuda a Kaya a esconderse de su madre tras su locura

¡A punto de ser pillado!: Sahin ayuda a Kaya a esconderse de su madre tras su locura

Antonia San Juan es Cristina, la madre de Carol, en ¿A qué estás esperando?: “Es un personaje muy necesario”

Antonia San Juan describe a Cristina: “Es una mujer que no se ha puesto fecha de caducidad”

Publicidad