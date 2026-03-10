Germán Alcarazu y Marina Guerola interpretan a Nicolás y Manuela en Entre tierras: “Tenemos mucha relación de hermanos”

Nicolás y Manuela son dos de los nuevos personajes que estarán en esta nueva temporada de Entre tierras, que se estrena el 15 de marzo en atresplayer. En la ficción son hermanos, hijos de María y Manuel, y en la vida real Germán Alcarazu y Marina Guerola han conseguido trasladar esa conexión más allá del guion: “Tenemos mucha relación de hermanos. Nos llevamos bastante bien y trabajar juntos es un suplicio”, bromea Germán.

“Pero porque nos llevamos muy bien”, matiza enseguida entre risas, mientras Marina le contradice con un divertido “mentira”.

Una complicidad que traspasa la pantalla

La química entre ambos es evidente y no ha pasado desapercibida ni para sus compañeros. Marina recuerda una anécdota del primer día de rodaje con Megan Montaner: “Me acuerdo cuando Megan llegó el primer día de rodaje y ya nos conocíamos un poco, nos preguntó: ‘¿Por qué parecéis hermanos?’”.

Esa naturalidad ha ayudado a construir una relación sólida también en la ficción. “Hemos trabajado mucho esta relación sin quererlo”, añade Germán, dejando claro que la conexión ha surgido así y realmente se llevan como hermanos.

En la serie, Nicolás y Manuela comparten un vínculo fuerte, aunque sus personalidades sean muy distintas. Ahora bien, ¿será igual de fluida su relación en la historia… o veremos también choques y diferencias entre los hijos de María?