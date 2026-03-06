Así nos cuentan Megan Montaner y Rodolfo Sancho su historia de amor en Entre tierras: “Aunque no quieran, congenian”

La nueva temporada de Entre tierras no solo traerá conflictos por la tierra, también moverá el corazón de sus protagonistas. María y Toscano vivirán una conexión inesperada y así nos lo cuentan sus protagonistas: “La relación con Toscano es curiosa porque es torpe al mismo tiempo que agradable”, explica Megan Montaner sobre la historia que nace entre su personaje y el de Rodolfo Sancho.

Después de dos décadas aferrada al recuerdo de Manuel, María no ha permitido que nadie ocupe ese espacio en su vida. El pasado sigue muy presente. “No es capaz de desprenderse del recuerdo de Manuel, a pesar de que han pasado 20 años lo tiene muy anclado”, señala la actriz. “Que llegue de repente una persona y que despierte en ella interés, atracción… es algo que le descoloca y que no sabe muy bien si quiere saber a dónde le puede llevar”.

Una relación que surge sin buscarla

Para Rodolfo Sancho, la historia entre Toscano y María se construye desde la naturalidad, casi sin que los propios personajes sean conscientes de lo que está ocurriendo: “Ha ido surgiendo sin marcar unos parámetros muy claros”, explica el actor. “Cuando quieres cerrarte a algo te estás coartando de improvisar un poco sobre esa relación”.

La clave, según él, está en que la conexión aparece incluso cuando ambos intentan evitarla: “Lo que ha pasado es que, aunque no quieran, congenian”. La segunda temporada de Entre tierras se estrena el 15 de marzo en atresplayer.