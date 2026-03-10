¡Mert lo hace de nuevo!: la canción que confirma que el amor de Ferit y Seyran está más vivo que nunca

¡Donde hubo fuego, quedan cenizas y mucha música! Seyran y Ferit vuelven a trabajar codo con codo en la empresa de los Korhan. Pero el momento más emocionante ha llegado cuando la voz de Mert ha empezado a sonar con ‘İçimde Firtina’. No es solo una canción; es el grito de un Ferit que, aunque intente ser profesional, está gritando por dentro que sigue guardando a Seyran en su corazón desde el primer día que la vio en Antep.

Esta joya musical ha sido compuesta por la talentosa Güldiyar Tanrıdağlı, la mente maestra detrás de toda la banda sonora de la serie. Verlos juntos de nuevo, rodeados de dibujos y bocetos, mientras Mert canta que "el camino es largo y espero que tú estés al final", ha sido un regalo para los sentidos. Es la confirmación de que, aunque trabajen como socios, sus almas siguen conectadas por un hilo invisible que ni Sinan ni las normas de Ayla pueden romper.

La voz de Mert hace que cada palabra de la letra parezca un mensaje cifrado para la mujer que tiene enfrente. Aquí tienes la letra de la canción:

Hay una tormenta, en mi interior, quema y destruye. Tú y yo, ¿nos pelearíamos?

Hay un pozo oscuro dentro de mí, interminable, frío. Tú y yo, ¿ganaríamos?

Te he llevado en mi corazón desde la primera vez que te vi. El fuego se ha llevado todos mis temores…

Me han dado por todos lados, con mentiras y verdades. El camino es largo y espero que tú estés al final.

Las dotes de Mert como cantante

Es la tercera vez que escuchamos a Mert en la banda sonora de Una nueva vida, y es que el actor ha prestado su voz para expresar los sentimientos de Ferit por medio de la música en momentos muy puntuales en los que los personajes viven una experiencia triste y melancólica. ¡Y tenemos imágenes de Mert practicando la canción a pleno pulmón!

En los primeros capítulos de la serie, cuando Seyran decide entregarse a Ferit por voluntad propia, la joven descubre que Ferit había prometido divorciarse de ella para estar con Pelin. Lo que iba a ser una noche para recordar se convirtió en su peor pesadilla, descubriendo que su matrimonio no tenía futuro.

Más adelante, cuando Seyran está estudiando en la facultad, Ferit se acerca para llevarle unos rotuladores rojos a modo de sorpresa y descubre que Kaya la estaba acompañando, malinterpretando una situación que le llevó al límite y acabó llorando dentro del coche, sonando mientras esta misma letra de ‘İçimde Firtina’.

La frustración y tristeza de Ferit quedan reflejadas en estas tres ocasiones, con una canción que sale directamente del corazón de Mert, y que pone palabra a cada sentimiento que atraviesa su personaje con Seyran a lo largo de la serie. ¡Cómo nos encantan estos detalles de Una nueva vida!