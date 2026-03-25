¿Claudia o Clara? La actriz responde a las preguntas más personales sobre su personaje en Entre tierras

Clara Garrido pone a prueba cuánto se parece a Claudia en este formato en el que tiene que elegir entre su personaje o ella misma en distintas situaciones. Y lo cierto es que, aunque comparten cosas, también hay diferencias claras.

¿Quién de las dos lucha hasta el final aunque cueste mucho?: “Claudia... y Clara también, creo que las dos tenemos en común la persistencia”, responde. Sin embargo, cuando se trata de perdonar, la respuesta está más definida: “Claudia, en ese sentido es más terca, a mí se me olvidan bastante las cosas”.

A la hora de dejarlo todo atrás, lo tiene claro: ni una ni otra. “Yo creo que ni Claudia ni Clara, creo que Claudia está muy apegada a su sitio y a mí me costaría mucho dejarlo todo”, explica.

Eso sí, hay valores que comparten sin duda: “La familia es muy importante” para ambas. Donde sí hay diferencia es en el carácter. Claudia es más fuerte, más directa, pero a ella “no me sale siempre ese carácter”, reconoce Clara entre risas. ¡Revívelo en el vídeo de arriba!