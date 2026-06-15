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Así comienza la serie

Varios casos relacionados y un crimen por resolver: esta es la premisa de Ágata y Lola

Las dos protagonistas de esta historia se conocerán después de que un médico pierda la vida en extrañas circunstancias.

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Patri Bea
Patri Bea
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Ágata y Lola llegará el 12 de julio a atresplayer. Se trata de un procedimental de 8 capítulos rodada en Vigo y alrededores, protagonizada por dos actrices que se han compenetrado a la perfección para dar vida a sus personajes.

Eva Martín interpreta a Lola, una inspectora de policía extrovertida, impulsiva y poco amiga de seguir las normas. Está separada, aunque mantiene una buena relación con su expareja por el bien de su hijo Mateo.

Mireia Oriol, por su parte, tiene un talento único para analizar expedientes criminales, pero trabaja en el archivo sola desde que se bloqueó en su primer operativo. A partir de entonces, comenzó a ir a terapia y la diagnosticaron dentro del espectro autista.

En el primer capítulo, la extraña muerte de un prestigioso médico de la ciudad hará que estas dos mujeres se conozcan y colaboren juntas para tratar de descubrir todo lo que hay detrás de ese suceso. ¡No te pierdas Ágata y Lola, el 12 de julio en atresplayer!

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