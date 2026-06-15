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Capítulo 582

Gabriel deja claro a Beatriz que no se marchará con ella a ningún lado: “Tienes las manos manchadas de sangre”

La joven quiere huir con el empresario, pero él tiene claro que su sitio está en Toledo.

Gabriel deja claro a Beatriz que no se marchará con ella a ningún lado: “Tienes las manos manchadas de sangre”

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Beatriz está dispuesta a todo con tal de recuperar a Gabriel. Está tan ilusionada con formar una nueva vida con él hasta tal punto que hasta fantasea con formar esa familia que siempre soñó junto a él y Juanito.

Beatriz propone, de nuevo, a Gabriel huir juntos a donde él quiera con el pequeño, pero él le responde que, aunque Begoña no le ame, es la madre de sus hijos.

El empresario le deja claro que jamás apartará a Juanito de Begoña porque su hijo la necesita a ella. “Tú nunca serás mejor que Begoña porque tienes las manos manchadas de sangre”, le dice.

Gabriel va más allá y le dice a Beatriz jamás lo dejará todo por escapar con ella porque así solo se convertiría en cómplice de asesinato. ¡Beatriz se queda completamente en shock! ¿Qué pasará ahora?

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