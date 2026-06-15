"Yo soy el pasado, tú el futuro": Halis pide perdón a Ferit tras descubrir las mentiras de la gran señora

Después de que Nagi fuera a contarle toda la verdad, al patriarca no le ha temblado el pulso y ha mandado llamar a su nieto a su habitación. Ferit, que se había marchado de la mansión jurando no volver tras el desprecio de su abuelo, ha entrado con la cabeza alta, sin imaginarse que estaba a punto de vivir la reconciliación más esperada.

El joven ha entrado desafiante, recordándole que él mismo le había dicho que cada uno siguiera su camino, pero Halis, dejando a un lado su orgullo, le ha pedido que le besara la mano, sellando la paz. Aunque Ferit se ha mostrado reacio al principio al ver que su abuelo quería arreglarlo todo de golpe, Halis se ha bajado del pedestal para pedirle disculpas y reconocer que la gran señora le había estado viendo la cara: "Todo lo que descubriste era verdad".

Conmovido por las palabras de su abuelo, que ha asumido que se equivocó, Ferit ha escuchado cómo el patriarca le cedía el testigo del futuro de la familia recordándole que a él ya le queda poco tiempo de vida: "Yo soy el pasado, tú el futuro".

Ha sido entonces cuando abuelo y nieto han hecho un pacto para proteger a los Korhan sin piedad contra sus enemigos, uniendo sus fuerzas y dejando atrás los rencores poniéndole de nuevo el anillo: "Perdóname, abuelo, por las cosas que me salieron de la boca", ha terminado reconociendo Ferit muy emocionado.

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