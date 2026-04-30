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La casa de Toscano y su familia, escenario clave de la segunda temporada de Entre tierras: ¡así se grabaron algunas escenas!

Nos colamos en el making of de una de las localizaciones clave de la serie, donde se desarrollan algunos de los momentos más emotivos del personaje de Silvia Abascal.

Making Entre tierras

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Celia Gil | Ximena Rodero
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La casa de Toscano se ha convertido en uno de los escenarios más importantes de esta temporada. Es el lugar donde se desarrolla gran parte de la trama de Estrella, el personaje interpretado por Silvia Abascal, y donde hemos vivido algunas de sus escenas más intensas.

Esta localización, que en la ficción es el hogar de Toscano y su familia, está rodada en Chinchón (Madrid), un entorno que aporta realismo y cercanía a la historia y todo con paisajes naturales.

En este making of podemos ver cómo se han grabado algunas de las secuencias clave de los capítulos 6 y 7, con un equipo muy compenetrado delante y detrás de cámaras: “Mi trama es toda con ellos tres: Rodolfo, Megan y Helena”, explica Silvia Abascal, en referencia a Rodolfo Sancho, Megan Montaner y Helena Ezquerro.

La actriz destaca además la buena sintonía en el set: “Estamos trabajando muy bien juntos, les estoy disfrutando”. ¡Descubre en el vídeo de arriba cómo se han grabado algunas de las escenas!

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