La casa de Toscano y su familia, escenario clave de la segunda temporada de Entre tierras: ¡así se grabaron algunas escenas!

La casa de Toscano se ha convertido en uno de los escenarios más importantes de esta temporada. Es el lugar donde se desarrolla gran parte de la trama de Estrella, el personaje interpretado por Silvia Abascal, y donde hemos vivido algunas de sus escenas más intensas.

Esta localización, que en la ficción es el hogar de Toscano y su familia, está rodada en Chinchón (Madrid), un entorno que aporta realismo y cercanía a la historia y todo con paisajes naturales.

En este making of podemos ver cómo se han grabado algunas de las secuencias clave de los capítulos 6 y 7, con un equipo muy compenetrado delante y detrás de cámaras: “Mi trama es toda con ellos tres: Rodolfo, Megan y Helena”, explica Silvia Abascal, en referencia a Rodolfo Sancho, Megan Montaner y Helena Ezquerro.

La actriz destaca además la buena sintonía en el set: “Estamos trabajando muy bien juntos, les estoy disfrutando”. ¡Descubre en el vídeo de arriba cómo se han grabado algunas de las escenas!