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Así se grabó la explosión del granero en Entre tierras: “El susto fue súper real”

Te mostramos cómo se grabó una de las escenas más impactantes del primer capítulo, ya disponible en antresplayer.

Megan Montaner

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Celia Gil | Ximena Rodero
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La segunda temporada de Entre tierras ha arrancado con una de las secuencias más espectaculares de la serie: la explosión del granero. Una escena clave que combina tensión, acción y emoción, y que ha supuesto todo un reto para el equipo: “En esta secuencia alguien comete un error y mi personaje acude a solucionar lo que puede. En ese momento hay un accidente y les tiene que rescatar”, explica Germán Alcarazu sobre lo que ocurre en pantalla.

Un rodaje intenso

Para dar forma a esta escena, el rodaje se dividió en varias localizaciones: “La parte de exterior la grabamos en Aranjuez, sin embargo lo que sucede dentro se graba en otra localización”, cuentan Marina Guerola.

La experiencia fue muy distinta a lo que están acostumbrados: “Fue muy emocionante, muy agotadora, pero creo que ha quedado increíble”, asegura Itziar Miranda.

El fuego, además, añadió un extra de realidad: “No había grabado con fuego antes, no sabía lo que nos esperaba, pero el susto que nos pegamos todas cuando suena la explosión quedó súper real”.

Una escena que ya se ha convertido en uno de los momentos más comentados del arranque de temporada y que demuestra que la segunda temporada de Entre tierras llega pisando fuerte... ¡No te lo pierdas en atresplayer!

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