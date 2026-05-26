¡Tragedia en el camino! Sahin dispara a Mahmut para salvar a Kaya y acaba detenido

Tras enterarse de sus planes, los novios han sido víctimas de una emboscada de camino a su boda.Mahmut ha apuntado a Kaya, dispuesto a cumplir su promesa de volarle la cabeza. Sedat, por su parte, ha tomado como rehén a Alya.

En el momento de mayor tensión, han aparecido Cihan y Sadakat. Su llegada, lejos de calmar las aguas, ha hecho que todo estallara. Cihan, al ver a Alya apuntada por Sedat, ha perdido el control, mientras Sadakat gritaba desesperada intentando detener la masacre. Los gritos, las pistolas apuntando a todas partes y el miedo a morir lo han inundado todo. Alya, paralizada, solo podía ver cómo su vida y la de sus seres queridos pendían de un hilo.

Cuando parecía que no había salida y que la muerte de Kaya era inevitable, Sahin ha tomado las riendas. A pesar de que últimamente se ha convertido en el mayor enemigo de sus primos, Sahin ha demostrado que la sangre tira más que el rencor. En apenas unos segundos, Sahin ha forcejeado con Mahmut y ha acabado matándolo.

Sin embargo, el precio ha sido carísimo. Sahin ha salvado la vida de Kaya y de toda la familia, pero lo ha hecho sacrificando la suya. ¿Cómo podrán Kaya y Zerrin vivir sabiendo que su felicidad ha costado la sangre de un hombre y la libertad de su primo? La tragedia ha marcado a la familia para siempre y nada volverá a ser igual en En tierra lejana.

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