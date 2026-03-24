"Es un amor imposible, pero inevitable": así definen Rodolfo Sancho y Megan Montaner su relación en Entre tierras

La historia entre María y Toscano será una de las grandes historias de la nueva temporada de Entre tierras. Megan Montaner y Rodolfo Sancho nos adelantan en esta entrevista exclusiva cómo se construye esa relación tan especial… y complicada.

“Somos torpones, cuando nos vemos no sabemos muy bien cómo proceder, sin embargo, nos gusta estar cerquita”, explica Megan sobre la relación entre ambos personajes, una conexión que nace desde la incomodidad, pero también desde una atracción difícil de esconder.

Rodolfo Sancho lo define como esas historias imposible que tanto nos gustan: “Es el clásico amor, es un amor imposible, pero inevitable”.

Y es que, desde el principio, su relación arranca con tensión: “Entramos ya muy mal”, recuerda Megan entre risas. “Porque eres muy desagradable”, añade, mientras Rodolfo bromea: “Le robo un poco de tierra”.

Eso sí, como actores no habían trabajado antes juntos, pero han congeniado muy bien: “Se lo pasan muy bien, se ríen mucho y lo hacen lo mejor que pueden”, coinciden.

Ambos destacan cualidades del otro que ayudan a dar verdad a sus personajes: Rodolfo señala la perseverancia de María, mientras que Megan subraya el carácter familiar de Toscano y el cuidado que pone en los suyos.

La complicidad entre los actores es evidente, y eso se traduce en una química que traspasa la pantalla... ¡No te pierdas esta entrevista única en el vídeo de arriba!