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Entre tierras | Capítulo 4

La atracción entre María y Toscano acaba en un beso en mitad de la tormenta

Después de varios momentos de tensión contenida, María y Toscano cruzan una línea al dejarse llevar por sus sentimientos.

La atracción entre María y Toscano acaba en un beso en mitad de la tormenta

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Celia Gil
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María está de regreso a casa cuando empieza a diluviar y tiene que refugiarse en una cabaña. Minutos después entra Toscano a quien también le ha pillado la lluvia en mitad de la nada.

Ninguno dice nada. Solo se miran, se quedan a pocos centímetros y Toscano acaricia la cara a María. La atracción es innegable. María se levanta, Toscano se acerca y le empieza a dar besos por el cuello, las mejillas… hasta que sus labios se juntas y ambos se besan.

Un beso que dura unos segundos, pero que lo dice todo. María se marcha, sabe que Toscano está casado… pero ninguno de los dos ha podido resistirse a la atracción que existe entre ellos.

Rodolfo Sancho en Entre tierras

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