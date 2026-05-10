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Entre tierras | Capítulo 9

“Ojalá nos hubiésemos conocido en otro momento”: María y Toscano se despiden

Ambos se quedan a solas y hablan por primera vez de lo que sienten, en un momento en el que todo puede cambiar.

“Ojalá nos hubiésemos conocido en otro momento”: María y Toscano se despiden

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Celia Gil
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María y Toscano comparten uno de sus momentos más sinceros tras la muerte de Estrella. A solas, sin distracciones, María quiere saber cómo está él después de todo lo ocurrido: “Me cuesta hacerme la idea de que Estrella ya no está”, reconoce Toscano.

La conversación pronto gira hacia lo que llevan tiempo evitando. La atracción entre ellos es evidente y ya no pueden seguir ignorándola, pero María lo tiene claro: “Creo que ahora nos toca estar con nuestros hijos… no son tiempos fáciles”, dice, buscando una razón para frenar lo que está pasando.

Pero Toscano duda: “Me pregunto si no será una excusa para afrontar lo que sentimos”. Ella lo sabe. Sabe que no es solo el momento, sino todo lo que arrastran detrás.

“Ojalá nos hubiéramos conocido en otro momento, habría sido mucho más fácil”, confiesa. Toscano, sin embargo, no se esconde. Da un paso adelante y le dice lo que siente: la quiere.

Como si fuese una despedida, como si no hubiese otra opción, ambos se besan. ¡Revive este momentazo en el vídeo de arriba!

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