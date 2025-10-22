Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 420 de Sueños de libertad; 22 de octubre: Chema, movido por los celos, siembra en Raúl la duda sobre si debe marcharse

El joven se sorprende al descubrir que Claudia va a casarse con Raúl.

Capítulo 420 de Sueños de libertad; 22 de octubre: Chema, movido por los celos, siembra en Raúl la duda sobre si debe marcharse

Andrés sigue en estado crítico. Está en coma y su familia teme que no vuelva a despertar. Marta se derrumba y encuentra su mayor consuelo en Begoña que no duda en animarla para que no pierda la esperanza.

Por otro lado, Jaime le ha contado a Chema que va a marcharse de Toledo para cumplir su sueño de convertirse en piloto de carreras y que Claudia va a acompañarlo porque… ¡va a casarse con él! El hermano de Carmen se quedará en shock y le dirá al joven que se piense bien lo que va a hacer.

Además, Tasio le ha contado a su padre que la única solución para salvar a la empresa es que entre un nuevo socio capitalista que ponga el dinero que les hace falta, pero Damián no va a permitirlo y va a luchar hasta el final para evitarlo.

María ha comenzado con su nueva táctica por si Andrés despierta y les cuenta a todos que está empezando a recuperar la sensibilidad en las piernas. Así, le cuenta a Damián que parece que dentro de poco podría volver a caminar.

Además, la joven ha encontrado una carta de Enriqueta en la que cuenta que su madre fue amenaza y ella pensará que Gabriel está detrás de todo. ¿Utilizará esta información para ir en su contra?

No te pierdas todo lo que ha pasado en el capítulo de hoy y revívelo en atresplayer.

