Capítulo 420
Marta, angustiada por Andrés, se desahoga con Begoña: “Se merece vivir y ser feliz”
La joven está muy preocupada por su hermano y tiene miedo de perderlo.
Andrés sigue en coma tras la explosión de la salad de calderas provocada por Gabriel.
Los médicos no saben si el joven despertará y su familia se teme lo peor. Begoña visita a Andrés en el hospital y también acude Marta a ver a su hermano.
La enfermera le dice a Marta que si Andrés despierta podría tener muchas secuelas y ella se derrumba.
La empresaria, muy angustiada, le confiesa a Marta que no puede perder otro hermano y que Andrés se merece vivir y ser feliz.
Begoña le aconseja y abraza con cariño intentando darle un poco de consuelo en estos difíciles momentos. ¿Se despertará Andrés pronto?
