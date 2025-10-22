Marta, angustiada por Andrés, se desahoga con Begoña: “Se merece vivir y ser feliz”

Andrés sigue en coma tras la explosión de la salad de calderas provocada por Gabriel.

Los médicos no saben si el joven despertará y su familia se teme lo peor. Begoña visita a Andrés en el hospital y también acude Marta a ver a su hermano.

La enfermera le dice a Marta que si Andrés despierta podría tener muchas secuelas y ella se derrumba.

La empresaria, muy angustiada, le confiesa a Marta que no puede perder otro hermano y que Andrés se merece vivir y ser feliz.

Begoña le aconseja y abraza con cariño intentando darle un poco de consuelo en estos difíciles momentos. ¿Se despertará Andrés pronto?