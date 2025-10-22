Antena 3 LogoAntena3
Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Begoña empieza a sospechar de María, ¿descubrirá su mentira?

La enfermera está convencida que la joven les ha estado engañando a todos.

Begoña empieza a sospechar de María sobre su supuesta mejoría, ¿descubrirá su mentira?

En el próximo capítulo de Sueños de libertad...

Begoña se enterará por Damián de la recuperación de María y compartirá con Luz sus sospechas sobre si realmente la joven está empezando a recuperar la movilidad en sus piernas o si realmente fue mucho tiempo antes. La enfermera se enfrentará María con la intención de descubrir la verdad.

Claudia escuchará por la radio la carrera en la que compite Raúl y lo pasará muy mal pensando que algo malo podría ocurrirle. Además, dudará si debe marcharse o no con él después de lo sucedido. ¿Se replanteará casarse con Raúl?

Damián reconfortará a Tasio, quien se sentirá responsable por lo que le ha pasado a Andrés.

Además, Digna intentará convencer a Damián de que la única solución para salvar a la fábrica es que entre un socio capitalista en la empresa. ¿Podrá convencerlo?

Si no encuentran pronto una solución, tendrán que empezar a tomar con una drástica decisión: tendrán que comenzar con la suspensión de pagos. ¿Qué pasará?

Begoña empieza a sospechar de María sobre su supuesta mejoría, ¿descubrirá su mentira?

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Begoña empieza a sospechar de María, ¿descubrirá su mentira?

