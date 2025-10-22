Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 420

Damián no va a permitir la entrada de un socio ajeno a la familia para salvar a la fábrica: “Por encima de mi cadáver”

El patriarca tiene claro que va a luchar hasta el final para que no se lleve a cabo la propuesta de la junta de accionistas.

Damián, sin palabras, ante la confesión de María: “Parece que estoy recuperando la sensibilidad en las piernas”

La fábrica está destrozada tras la explosión y se va a necesitar mucho dinero para intentar arreglar todos los desperfectos.

Los socios de la Junta se reúnen y todos llegan a la conclusión de que solo un nuevo socio capitalista podría salvar a la fábrica con su dinero.

Tasio se lo comunica a Damián y él se niega en rotundo a esa propuesta. No va a permitir la entrada de un socio ajeno a la empresa y confía en encontrar otra solución.

“Esto es todo lo que tengo”, le dice a su hijo argumentando que es su legado y que no va a permitir que acabe en manos de unos desconocidos. Ya cometió el error con don Pedro y eso no va a volver a suceder. ¿Hasta dónde está dispuesto Damián para impedirlo?

