Patricia planea deshacerse de Julia y un intento de asesinato sacude a los Oramas en los próximos capítulos de La Encrucijada

La próxima semana, la tensión vuelve a aumentar en La Encrucijada. Octavio, en prisión como sospechoso de la muerte de Estrella, se enfrenta a su vista en la que se demostrará si es inocente o culpable. Además, la familia Oramas va a la deriva y vive sus peores momentos, pues un intento de asesinato sacude los cimientos de la mansión.

David tampoco pasa por su mejor momento tras pedirle el divorcio a Patricia. Él quiere seguir acercándose a Julia mientras ella le rechaza. Por otro lado, Patricia ahora está embarazada de verdad, y no permitirá que nada eche a perder lo que tanto tiempo intentó conseguir, ¡y para ello planea deshacerse de Julia!

La muerte de Estrella destroza a César y le aleja de Amanda. Cada vez que la ve piensa en su padre. Su odio hacia Octavio es más fuerte que su amor por ella, ¿podrán revertir esta situación juntos?

La próxima semana, te esperan dos nuevos episodios de La Encrucijada, el jueves a las 22.50 horas en Antena 3. Y si no puedes esperar, adelántate a la emisión en atresplayer.