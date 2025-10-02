Antena 3 LogoAntena3
“Ese loco viene a matarnos”: Saúl sale de la cárcel y pone en alerta a Octavio y Mónica, esta noche en La Encrucijada

La noticia de que su hermano ha salido de la cárcel hace que Mónica entre en pánico, y Octavio no permitirá que nada malo le pase.

"Ese loco viene a matarnos": Saúl sale de la cárcel y pone en alerta a Octavio y Mónica, esta noche en La Encrucijada

Julián López
Publicado:

Esta noche, la tensión aumenta en La Encrucijada cuando César y Laura consiguen que Saúl salga de la cárcel durante 24 horas.

Mónica, presa del pánico, piensa que su hermano irá a por ellos, pero Octavio no dejará que Saúl le toque ni un pelo, y usará cualquier método para evitarlo: desde poner a Emilio a vigilar de cerca al mexicano y a Saúl... ¡hasta una escopeta!

Además, Saúl consigue burlar la vigilancia y huye, y su primera parada como hombre libre es... ¡el taller de Amanda! ¿Le hará algo a la joven Oramas?

La conciencia le reconcome a David, y el trozo de carta que encontró de Roberto Hurtado demuestra muchas cosas. Decide dársela a Amanda, para que la lea y decida ella qué hacer con ese papel. ¿Se lo dará a César?

David revisa las cosas de su madre… ¡y acaba encontrando el resto de la carta de Roberto Hurtado!

Esta noche, no te pierdas dos nuevos capítulos de La Encrucijada, a las 22.50 horas en Antena 3. Y si no puedes esperar, adelántate a la emisión en atresplayer.

Tolga habla con Evren sobre su ruptura con Bahar

"No se quede desarraigado": el consejo de Tolga a Evren sobre su ruptura con Bahar

"Vas a ser mamá": Begoña descubre que está embaraza en los próximos capítulos de Sueños de libertad

"Vas a ser mamá": Begoña descubre que está embarazada en los próximos capítulos de Sueños de libertad

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marta le contará a Andrés lo que pasó con Santiago

Capítulo 405 de Sueños de libertad; 1 de octubre: Irene comienza a preguntar a Damián por la muerte de su hermano

Isabel descubre el plan de Gabriel y llama a casa de la Reina para denunciarle... ¿lo hará?
Isabel descubre el plan de Gabriel y llama a casa de la Reina para denunciarle... ¿lo hará?

Gabriel le ha confesado su identidad y el plan que lleva meses llevando a cabo para librarse de los De la Reina desde dentro.

Digna recibe de don Pedro la confesión firmada de Jesús: ¡y la quema para siempre!

Lo que le ha dejado su marido en herencia es una carta con la confesión firmada de Jesús reconociendo los crímenes de Clotilde y Valentín.

¡Incredulidad en la lectura del testamento! Don Pedro no le deja ningún bien a Digna

¡Incredulidad en la lectura del testamento! Don Pedro no le deja ningún bien a Digna

Isabel descubre a Dámaso en Perfumerías de la Reina... ¡Y se enfrenta a él!

Isabel pilla a Dámaso en Perfumerías de la Reina... ¡Y se enfrenta a él!

Sueños de libertad se convierte de nuevo en la serie más vista de la televisión

