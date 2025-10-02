“Ese loco viene a matarnos”: Saúl sale de la cárcel y pone en alerta a Octavio y Mónica, esta noche en La Encrucijada

Esta noche, la tensión aumenta en La Encrucijada cuando César y Laura consiguen que Saúl salga de la cárcel durante 24 horas.

Mónica, presa del pánico, piensa que su hermano irá a por ellos, pero Octavio no dejará que Saúl le toque ni un pelo, y usará cualquier método para evitarlo: desde poner a Emilio a vigilar de cerca al mexicano y a Saúl... ¡hasta una escopeta!

Además, Saúl consigue burlar la vigilancia y huye, y su primera parada como hombre libre es... ¡el taller de Amanda! ¿Le hará algo a la joven Oramas?

La conciencia le reconcome a David, y el trozo de carta que encontró de Roberto Hurtado demuestra muchas cosas. Decide dársela a Amanda, para que la lea y decida ella qué hacer con ese papel. ¿Se lo dará a César?

