Capítulo 420
María descubre entre la ropa de Andrés la carta de Enriqueta, ¿lo utilizará para ir en contra de Gabriel?
La joven cree que podría encontrado la clase para amenazar a Gabriel.
Publicidad
María sigue muy enfadada con Gabriel. Cree que él ha intentado matar a su marido con la explosión y eso no se lo va a perdonar nunca.
La joven llega a casa con la ropa que Andrés llevaba el día de la explosión y le cuenta a Manuela y a Julia que cree que muy pronto podrá volver a caminar.
Después, Manuela le entrega a María una carta que ha encontrado en un bolsillo de la ropa de Andrés y ella no duda en abrirla. ¡Es una carta de Enriqueta!
La joven descubre que alguien amenazó a Remedios para cargar con la culpa de lo que pasó en el laboratorio. ¿Sospechará de Gabriel?, ¿Utilizará esta información para ir en su contra?
Publicidad