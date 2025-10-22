¿Cuánto se diferencia Octavio Oramas de un CEO? ¡Le ponemos a prueba!

Abel Folk es el veterano encargado de dar vida al egoísta Octavio Oramas en La Encrucijada, la nueva ficción de Antena 3 que ha arrasado con todo este verano. Pero… ¿cuánto se diferencia el patriarca de un CEO de una gran empresa?

Para descubrirlo, hemos planteado una serie de situaciones en las que el actor deberá responder quién diría esto. ¿Coincidirán? ¿O serán polos opuestos?

Si hablamos de estructuras, control y egoísmo, las frases encajan a la perfección con la personalidad del patriarca: “Eso lo inventó él”, ha reconocido. Frases como ‘Aquí no hay hijos, hay herederos’ o ‘Yo lo construí todo y lo controlo todo’ son un clásico del dueño de todo Oramas.

Octavio Oramas se ha llevado la palma. Solo hay una que ha encajado para un CEO: ‘La familia es importante siempre que no afecte al negocio’. ¿Y tú? ¿Qué opinas?

¡No te pierdas dos nuevos capítulos de La Encrucijada! Los jueves, a las 22:50, en Antena 3.