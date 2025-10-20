“He tenido una vida dura”: risas, piques y complicidad en el ‘Quién es más probable que” de Ástrid Janer y Ángela Chica

Ástrid Janer y Ángela Chica interpretan a Amanda y Sara en La Encrucijada. En la serie son muy amigas, pero, gracias al rodaje de esta ficción, las actrices también han hecho muy buenas migas y así lo hemos podido comprobar en las entrevistas que han hecho juntas.

Para comprobar si piensan de la misma manera, hemos querido someter a las dos actrices al mítico juego ‘Quién es más probable que…’, pero eso sí, refiriéndose a los personajes que interpretan en la serie.

En las primeras preguntas han coincidido, pero pronto han surgido las primeras dudas. ¿Quién haría un trato con el enemigo? Aquí parece que ambas querían culpar a la otra y han estado tentadas a hacernos un pequeño spoiler.

“Amanda tiene muchas resistencias, no sé si sería tan generosa de repente”; ha asegurado Ástrid en una de las preguntas. ¡Dale play al vídeo de arriba y disfruta del juego al completo!