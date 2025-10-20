Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 58

“Dale fuerzas para vivir”: Seyran empuja a Ferit a convertirse en el milagro que Pelin necesita

El miedo puede con Ferit, que no se ve capaz de ver a Pelin. Pero Seyran le habla con el corazón y logra que dé el paso más difícil. Pelin lo necesita más que nunca.

Seyran y Ferit

El momento que Ferit más temía ha llegado. Pelin está despierta, pero él no se ve capaz de entrar en esa habitación. Roto por la pérdida del bebé y aterrorizado ante la idea de que Pelin también pueda morir, le ha confesado a Seyran su miedo: “¿Qué le voy a decir? ¿Y si hablamos por última vez, qué voy a hacer?”.

Lejos de compadecerlo, Seyran se ha convertido en su mayor apoyo. Lo ha mirado a los ojos y le ha exigido que sea fuerte, que se convierta en el milagro que Pelin necesita para no rendirse: “Siempre has conseguido todo lo que has querido, Ferit. Siempre. Lo logras todo. Lo volverás a hacer”.

En ese momento, superado por la emoción, y en un impulso que ha salido del corazón, se ha acercado a ella, la ha besado y la ha abrazado con todas sus fuerzas, dejando claro que Seyran sigue siendo todo para él.

"Son ellos o nosotros": Kazim se recupera y declara la guerra total a los Korhan con la bendición de Hattuc

