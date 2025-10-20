Capítulo 58
“Dale fuerzas para vivir”: Seyran empuja a Ferit a convertirse en el milagro que Pelin necesita
El miedo puede con Ferit, que no se ve capaz de ver a Pelin. Pero Seyran le habla con el corazón y logra que dé el paso más difícil. Pelin lo necesita más que nunca.
El momento que Ferit más temía ha llegado. Pelin está despierta, pero él no se ve capaz de entrar en esa habitación. Roto por la pérdida del bebé y aterrorizado ante la idea de que Pelin también pueda morir, le ha confesado a Seyran su miedo: “¿Qué le voy a decir? ¿Y si hablamos por última vez, qué voy a hacer?”.
Lejos de compadecerlo, Seyran se ha convertido en su mayor apoyo. Lo ha mirado a los ojos y le ha exigido que sea fuerte, que se convierta en el milagro que Pelin necesita para no rendirse: “Siempre has conseguido todo lo que has querido, Ferit. Siempre. Lo logras todo. Lo volverás a hacer”.
En ese momento, superado por la emoción, y en un impulso que ha salido del corazón, se ha acercado a ella, la ha besado y la ha abrazado con todas sus fuerzas, dejando claro que Seyran sigue siendo todo para él.
