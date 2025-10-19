Antena 3 LogoAntena3
Un pasado doloroso

Una historia de amor que se transformó en rencor: así se convirtieron Octavio y Mariví en enemigos

Aunque en los últimos capítulos han acercado posturas, el padre de Amanda y la madre de Álvaro han tenido numerosos tira y afloja desde el inicio de la serie.

Patri Bea
Publicado:

César Bravo encontró una aliada en Mariví cuando llegó a Oramas porque ella odiaba a Octavio casi tanto como él. Al principio, desconocíamos cuáles eran los motivos de ese rencor, pero con el paso de los capítulos pudimos reconstruir esa historia entre ellos que había hecho tanto daño a la madre de Álvaro.

Mariví y Octavio fueron novios en su juventud, de hecho, estuvieron a punto de casarse, pero él la dejó plantada en el altar sin darle muchas explicaciones. Eso llevó a la madre de Álvaro ha generar un rencor hacia el empresario que intentaba mostrar cada vez que podía en la junta directiva de su empresa.

Como Álvaro y Amanda comenzaron a salir, Mariví y Octavio se vieron obligados a entenderse, tanto a nivel personal, como laboral, ya que ambos trabajaban en la misma empresa. Eso sí, Mariví en ningún momento ocultó su felicidad cada vez que le iban las cosas mal al empresario.

A pesar de haberse aliado con César para ir en contra de Octavio y de sentir cierto dolor al ver que el empresario se casaba con Mónica, parece que Mariví se ha ablandado con Octavio, especialmente gracias a su visita a prisión.

Octavio le confesó a Mariví que la quiso mucho y le pidió perdón por no haber hecho las cosas bien con ella. Él dejó embarazada a la madre de Amanda y David cuando estaba comprometido con ella, así que no le quedó más remedio que hacerse cargo del bebé y casarse con esa mujer de clase alta

“¿Cómo no me iba a enamorar de ti?”: la emotiva conversación entre Mariví y Octavio en prisión

En esta conversación, pudimos palpar la química que todavía sigue habiendo entre ellos y parece que Mariví está dispuesta a perdonar. ¿Será este el inicio de una bonita amistad? ¿O podría abrir la puerta a una nueva oportunidad entre ellos?

Por lo que a Mariví se refiere, ella ya le ha dejado claro a César que no piensa seguir ayudándole a perjudicar al empresario ni al grupo Oramas. ¿Qué ocurrirá ahora?

Julia rechaza a David y teme por su futuro: “Lo has echado todo a perder”

Julia se aleja de David tras su confesión: “Has arruinado todo, no vuelvas a buscarme”

Una historia de amor que se transformó en rencor: así se convirtieron Octavio y Mariví en enemigos

