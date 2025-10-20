Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 418

Tragedia en la fábrica tras la explosión: Benítez ha muerto, Gabriel sobrevive y Andrés, en estado crítico

La sala de calderas ha explotado después de que el abogado manipulase las máquinas llevando a cabo su venganza.

Tragedia en la fábrica tras la explosión: Benítez ha muerto, Gabriel sobrevive y Andrés, en estado crítico

Publicidad

Ante la amenaza de que la caldera pudiese explotar, Andrés no dudó en intentar evitarlo mientras Tasio desalojaba la fábrica como medida preventiva.

El joven descubrió que su primo Gabriel estaba detrás de todo, pero desgraciadamente no pudo impedirlo… la sala de calderas ha explotado con Andrés, Gabriel y Benítez, un operario, dentro.

Tras la fuerte explosión, Begoña no ha dudado en entrar en la sala de calderas, acompañada de Tasio, Raúl y Joaquín.

Al entrar se han topado una terrible escena: Benítez ha muerto. Después, han encontrado a Gabriel que está herido, pero consciente y a Andrés… ¡que no responde! ¡Está inmóvil e inconsciente! ¿Se recuperará?

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Tragedia en la fábrica tras la explosión: Benítez ha muerto, Gabriel sobrevive y Andrés, en estado crítico

Tragedia en la fábrica tras la explosión: Benítez ha muerto, Gabriel sobrevive y Andrés, en estado crítico

Halis vive su mayor humillación: su poder fracasa y ni su apellido logra salvar a Orhan de la cárcel

Halis vive su mayor humillación: su poder fracasa y ni su apellido logra salvar a Orhan de la cárcel

Ángela Chica y Astrid Janer

“He tenido una vida dura”: risas, piques y complicidad en el ‘Quién es más probable que” de Ástrid Janer y Ángela Chica

Evren, atrapado entre Bahar y Naz, toma una decisión que lo cambiará todo
Avance

Esta noche, en Renacer: Evren, atrapado entre Bahar y Naz, toma una decisión que lo cambiará todo

Ferit
Capítulo 58

El corazón de Pelin se detiene tras la promesa de un futuro juntos de Ferit, ¿será este su final?

Serter
Capítulo 58

El resultado de la prueba revela la verdad: Serter es el padre del bebé de Pelin

Justo antes de entrar a ver a Pelin, Ferit ha leído el resultado de la prueba de paternidad, descubriendo al mismo tiempo que Serter la verdad.

Seyran y Ferit
Capítulo 58

“Dale fuerzas para vivir”: Seyran empuja a Ferit a convertirse en el milagro que Pelin necesita

El miedo puede con Ferit, que no se ve capaz de ver a Pelin. Pero Seyran le habla con el corazón y logra que dé el paso más difícil. Pelin lo necesita más que nunca.

Orhan

Orhan vive un infierno en la cárcel y suplica a su padre que lo saque de allí: “Aquí me van a matar”

Suna

Suna consuela a un Ferit destrozado por la culpa: “No podías luchar contra el destino”

Zerrin

El bebé de Pelin muere al nacer y Zerrin culpa a Ferit: “Nunca quisiste a mi hija”

Publicidad