Tragedia en la fábrica tras la explosión: Benítez ha muerto, Gabriel sobrevive y Andrés, en estado crítico

Ante la amenaza de que la caldera pudiese explotar, Andrés no dudó en intentar evitarlo mientras Tasio desalojaba la fábrica como medida preventiva.

El joven descubrió que su primo Gabriel estaba detrás de todo, pero desgraciadamente no pudo impedirlo… la sala de calderas ha explotado con Andrés, Gabriel y Benítez, un operario, dentro.

Tras la fuerte explosión, Begoña no ha dudado en entrar en la sala de calderas, acompañada de Tasio, Raúl y Joaquín.

Al entrar se han topado una terrible escena: Benítez ha muerto. Después, han encontrado a Gabriel que está herido, pero consciente y a Andrés… ¡que no responde! ¡Está inmóvil e inconsciente! ¿Se recuperará?