Orhan vive un infierno en la cárcel y suplica a su padre que lo saque de allí: “Aquí me van a matar”

Halis ha llegado a la cárcel y se ha quedado helado al ver a Orhan lleno de moratones y con la cara hinchada. Muy enfadado, ha pedido explicaciones al responsable, dejando claro que no tolerará ningún maltrato hacia su hijo.

Cuando le ha preguntado a Orhan quién le había hecho eso, su hijo, con miedo, le ha mentido. “Nadie me hizo nada. Me caí al suelo”, ha dicho intentando disimular. Pero Halis ha visto el terror en sus ojos y ha entendido que no decía la verdad.

Sintiéndose culpable por haberlo dejado solo, Halis le ha hecho una promesa: “Estarás en casa esta noche. A pesar de todo, eres mi hijo”.

Al escucharlo, Orhan no ha podido contener las lágrimas. Se ha derrumbado frente a su padre y le ha suplicado: “Sácame de aquí. Sácame. Aquí me van a matar. Me matarán. Sálvame”.