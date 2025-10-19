Antena 3 LogoAntena3
Orhan vive un infierno en la cárcel y suplica a su padre que lo saque de allí: “Aquí me van a matar”

Halis siente culpa por haberlo dejado solo y promete que esta vez no fallará. ¿Podrá cumplir su promesa antes de que sea demasiado tarde?

Halis ha llegado a la cárcel y se ha quedado helado al ver a Orhan lleno de moratones y con la cara hinchada. Muy enfadado, ha pedido explicaciones al responsable, dejando claro que no tolerará ningún maltrato hacia su hijo.

Cuando le ha preguntado a Orhan quién le había hecho eso, su hijo, con miedo, le ha mentido. “Nadie me hizo nada. Me caí al suelo”, ha dicho intentando disimular. Pero Halis ha visto el terror en sus ojos y ha entendido que no decía la verdad.

Sintiéndose culpable por haberlo dejado solo, Halis le ha hecho una promesa: “Estarás en casa esta noche. A pesar de todo, eres mi hijo”.

Al escucharlo, Orhan no ha podido contener las lágrimas. Se ha derrumbado frente a su padre y le ha suplicado: “Sácame de aquí. Sácame. Aquí me van a matar. Me matarán. Sálvame”.

¿Salvar a la madre o al bebé?: el terrible pronóstico que deja a Ferit sin aliento mientras Pelin lucha por su vida

Suna consuela a un Ferit destrozado por la culpa: “No podías luchar contra el destino”

El bebé de Pelin muere al nacer y Zerrin culpa a Ferit: “Nunca quisiste a mi hija”

Ferit se derrumba ante su abuelo y ablanda su corazón tras una promesa que une de nuevo a los Korhan

Una historia de amor que se transformó en rencor: así se convirtieron Octavio y Mariví en enemigos

Avance semanal de Sueños de libertad: Andrés, en estado crítico tras la explosión en la fábrica, ¿sobrevivirá?

El joven, inconsciente, se quedará atrapado bajo los escombros tras la fuerte explosión.

Patricia planea deshacerse de Julia y un intento de asesinato sacude a los Oramas en los próximos capítulos de La Encrucijada

César intenta sobrellevar el duelo tras la muerte de su madre, y el juicio contra Octavio podría darle la paz que necesita.

Ferit y Serter se enfrentan a la verdad mientras Pelin lucha por su vida: esta noche, en Una nueva vida

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: una muerte y un herido grave tras la explosión de la sala de calderas

"Habla o te mato": César pone a Octavio al límite en los próximos capítulos de La Encrucijada

