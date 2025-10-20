Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 58

El corazón de Pelin se detiene tras la promesa de un futuro juntos de Ferit, ¿será este su final?

Ferit elige el perdón y la compasión. Le habla de recuperar su relación, sin imaginar que, segundos después, su vida volverá a tambalearse.

Ferit ha entrado en la habitación de la UCI sabiendo que podía ser la última vez que viera a Pelin. Pero en lugar de la rabia por el engaño, ha elegido la compasión. Se ha sentado a su lado y le ha hablado desde el corazón, recordándole su historia juntos. “Crecimos juntos, Pelin. Eres mi primera novia. Eres mi mejor amiga”, le ha dicho con un amor que Pelin ya no esperaba.

Ella, al borde de la muerte, ha intentado confesar su gran mentira: “Hay cosas que no sabes”. Pero Ferit no quería la verdad, solo quería darle paz. “Tienes carta blanca... Te perdono, Pelin”, le ha dicho, borrando todo el pasado.

Ha sido entonces cuando él le ha prometido un futuro idílico en el que el bebé estaba vivo y eran una familia feliz. “Tú, el niño y yo nos iremos juntos de vacaciones. Haremos compras muy bonitas. Pasaremos días muy felices juntos, Pelin. Piénsalo. Imagínatelo”.

Engañada por esa preciosa fantasía, Pelin le ha pedido que cuide de "su hijo" y, justo después de que Ferit le dijera que la quiere, el monitor que medía sus constantes vitales ha empezado a pitar. El corazón de Pelin se ha detenido.

Ferit solo ha podido gritar, desesperado, pidiendo ayuda a los médicos. ¿Ha muerto Pelin?

Ferit le confiesa a Seyran que no puede vivir sin ella: "Tengo miedo de un mundo en el que no estés"

Series

El resultado de la prueba revela la verdad: Serter es el padre del bebé de Pelin

“Dale fuerzas para vivir”: Seyran empuja a Ferit a convertirse en el milagro que Pelin necesita

Orhan vive un infierno en la cárcel y suplica a su padre que lo saque de allí: “Aquí me van a matar”

Suna consuela a un Ferit destrozado por la culpa: “No podías luchar contra el destino”

El bebé de Pelin muere al nacer y Zerrin culpa a Ferit: “Nunca quisiste a mi hija”

La agónica espera en el hospital ha terminado de la forma más trágica. El médico ha salido para decirles que el bebé de Pelin ha fallecido.

Ferit se derrumba ante su abuelo y ablanda su corazón tras una promesa que une de nuevo a los Korhan

Halis comprende que la familia no puede seguir rota. Al ver a su nieto destrozado y pensar en su hijo, decide tomar las riendas de la situación.

