Julia rechaza a David y teme por su futuro: “Lo has echado todo a perder”

David ha decidido ser fiel a sus sentimientos y le ha pedido el divorcio a Patricia. A pesar de estar esperando un hijo en común, el hijo de Octavio siente que ya no reconoce a su mujer y no puede dejar de pensar en Julia. Es más, le ha confesado a Carmen que se ha enamorado de la joven.

Precisamente por eso, después de romper con su mujer, David ha querido ir a ver a Julia para comunicarle lo que había ocurrido. Sin embargo, la reacción de la joven no ha sido la que el empresario esperaba.

“No debiste hacer eso. Lo has echado todo a perder”, se ha lamentado Julia antes de pedirle a David que se marche de su casa y rogarle que no vuelva a buscarla. ¡Teme lo que pueda pasar a partir de ahora!

Sin entender la actitud de Julia, David se ha marchado destrozado. Él todavía no tiene ni idea del trato al que llegaron la joven y Patricia hace unos meses. ¿Qué pasará cuando se entere?