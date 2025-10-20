El resultado de la prueba revela la verdad: Serter es el padre del bebé de Pelin

El momento que Ferit más temía ha llegado. Antes de entrar en la habitación para ver a Pelin, que sigue en estado crítico, ha abierto el sobre que guardaba la verdad. Al mismo tiempo, Serter ha hecho lo mismo en su coche.

El resultado no deja lugar a dudas: “Se observó una concordancia del 99,9% y se determinó que Serter podría ser el padre biológico del bebé”. Serter se ha quedado destrozado. Llorando, solo ha podido gritar, sin entender por qué Pelin nunca se lo contó.

Ferit también se ha derrumbado. El bebé por el que ha llorado, el hijo por el que ha sacrificado su matrimonio con Seyran, la razón por la que su vida se volvió un infierno… nunca fue suyo. Todo ha sido una mentira.

Aun así, Ferit teme por la vida de Pelin. Por mucho que le haya fallado, no puede verla morir. ¿Conseguirá darle la fuerza necesaria para que sobreviva?