Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 58

El resultado de la prueba revela la verdad: Serter es el padre del bebé de Pelin

Justo antes de entrar a ver a Pelin, Ferit ha leído el resultado de la prueba de paternidad, descubriendo al mismo tiempo que Serter la verdad.

Serter

Publicidad

El momento que Ferit más temía ha llegado. Antes de entrar en la habitación para ver a Pelin, que sigue en estado crítico, ha abierto el sobre que guardaba la verdad. Al mismo tiempo, Serter ha hecho lo mismo en su coche.

El resultado no deja lugar a dudas: “Se observó una concordancia del 99,9% y se determinó que Serter podría ser el padre biológico del bebé”. Serter se ha quedado destrozado. Llorando, solo ha podido gritar, sin entender por qué Pelin nunca se lo contó.

Ferit también se ha derrumbado. El bebé por el que ha llorado, el hijo por el que ha sacrificado su matrimonio con Seyran, la razón por la que su vida se volvió un infierno… nunca fue suyo. Todo ha sido una mentira.

Aun así, Ferit teme por la vida de Pelin. Por mucho que le haya fallado, no puede verla morir. ¿Conseguirá darle la fuerza necesaria para que sobreviva?

Seyran

Seyran chantajea a Latif y lo obliga a convertirse en su aliado en la mansión Korhan

Antena 3» Series» Una nueva vida

Publicidad

Series

Ferit

El corazón de Pelin se detiene tras la promesa de un futuro juntos de Ferit, ¿será este su final?

Serter

El resultado de la prueba revela la verdad: Serter es el padre del bebé de Pelin

Seyran y Ferit

“Dale fuerzas para vivir”: Seyran empuja a Ferit a convertirse en el milagro que Pelin necesita

Orhan
Capítulo 58

Orhan vive un infierno en la cárcel y suplica a su padre que lo saque de allí: “Aquí me van a matar”

Suna
Capítulo 58

Suna consuela a un Ferit destrozado por la culpa: “No podías luchar contra el destino”

Zerrin
Capítulo 58

El bebé de Pelin muere al nacer y Zerrin culpa a Ferit: “Nunca quisiste a mi hija”

La agónica espera en el hospital ha terminado de la forma más trágica. El médico ha salido para decirles que el bebé de Pelin ha fallecido.

Halis
Capítulo 58

Ferit se derrumba ante su abuelo y ablanda su corazón tras una promesa que une de nuevo a los Korhan

Halis comprende que la familia no puede seguir rota. Al ver a su nieto destrozado y pensar en su hijo, decide tomar las riendas de la situación.

Una historia de amor que se transformó en rencor: así se convietieron Octavio y Mariví en enemigos

Una historia de amor que se transformó en rencor: así se convirtieron Octavio y Mariví en enemigos

Andrés, Marta, Luz y Damián en el capítulo 419 de Sueños de libertad

Avance semanal de Sueños de libertad: Andrés, en estado crítico tras la explosión en la fábrica, ¿sobrevivirá?

Patricia y Julia

Patricia planea deshacerse de Julia y un intento de asesinato sacude a los Oramas en los próximos capítulos de La Encrucijada

Publicidad