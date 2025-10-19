Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 58

Suna consuela a un Ferit destrozado por la culpa: “No podías luchar contra el destino”

Kaya se da cuenta de que Suna sigue demasiado pendiente de Ferit. ¿Conseguirá hacerla reaccionar de una vez?

Suna

Al ver a Ferit y Seyran juntos, Suna ha llamado a su hermana con la excusa de que su padre la buscaba urgentemente. Así ha conseguido que se marchara y dejarlo solo y vulnerable.

En cuanto Seyran se ha ido, Suna se ha sentado a su lado, dispuesta a consolarlo. Ferit, destrozado por la muerte del bebé, ha encontrado en ella un apoyo. “Aunque esté enfadado contigo... siempre quieres lo mejor para mí”, le ha dicho antes de romper a llorar. “Me odio con toda mi alma. Es mi culpa”.

Suna ha intentado calmarlo, diciéndole que no podía hacer nada, que el destino ya estaba escrito. Sin embargo, Kaya, al verlos juntos, se ha dado cuenta cómo Suna consolaba a Ferit de una forma que iba más allá de una simple amistad. Sin dudarlo, se ha acercado y le ha dado la orden a su esposa de marcharse a casa.

Kaya se ha marchado con ella, pero sin dejar de pensar en lo que ha visto. ¿Está Suna tan obsesionada con Ferit que ya no ve la realidad?

Halis

Halis le da una dura lección a Orhan tras abandonarlo a su suerte: “Espero que la cárcel te convierta en un hombre”

