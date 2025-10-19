El bebé de Pelin muere al nacer y Zerrin culpa a Ferit: “Nunca quisiste a mi hija”

Tras horas de espera sin saber nada, el equipo médico ha entrado en la sala con malas noticias. Han explicado que Pelin estaba estable en la UCI, pero que las próximas horas serían críticas.

Sin embargo, el bebé no había sobrevivido al parto. “Tuvimos que hacerle una cesárea de urgencia... Siento tener que decírselo, pero lamentablemente lo perdimos”, ha dicho el médico.

El silencio se ha apoderado del pasillo. Ferit se ha derrumbado, roto por dentro, sin poder asimilar lo que había escuchado. Pero quien más ha sufrido ha sido Zerrin. La madre de Pelin ha empezado a llorar desconsoladamente.

Con mucha rabia tras lo ocurrido, Zerrin ha mirado a Ferit y le ha dicho todo lo que pensaba, culpándolo de lo ocurrido: “Nunca quisiste a mi hija. En todo este tiempo no quisiste a mi hija ni un poco”. Ferit solo ha podido llorar, incapaz de defenderse. Ahora, con Pelin debatiéndose entre la vida y la muerte, todos temen lo peor. Nadie sabe si logrará sobrevivir.