Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 58

El bebé de Pelin muere al nacer y Zerrin culpa a Ferit: “Nunca quisiste a mi hija”

La agónica espera en el hospital ha terminado de la forma más trágica. El médico ha salido para decirles que el bebé de Pelin ha fallecido.

Zerrin

Publicidad

Tras horas de espera sin saber nada, el equipo médico ha entrado en la sala con malas noticias. Han explicado que Pelin estaba estable en la UCI, pero que las próximas horas serían críticas.

Sin embargo, el bebé no había sobrevivido al parto. “Tuvimos que hacerle una cesárea de urgencia... Siento tener que decírselo, pero lamentablemente lo perdimos”, ha dicho el médico.

El silencio se ha apoderado del pasillo. Ferit se ha derrumbado, roto por dentro, sin poder asimilar lo que había escuchado. Pero quien más ha sufrido ha sido Zerrin. La madre de Pelin ha empezado a llorar desconsoladamente.

Con mucha rabia tras lo ocurrido, Zerrin ha mirado a Ferit y le ha dicho todo lo que pensaba, culpándolo de lo ocurrido: “Nunca quisiste a mi hija. En todo este tiempo no quisiste a mi hija ni un poco”. Ferit solo ha podido llorar, incapaz de defenderse. Ahora, con Pelin debatiéndose entre la vida y la muerte, todos temen lo peor. Nadie sabe si logrará sobrevivir.

Suna

¡Se quita la venda de los ojos! Suna descubre lo que İfakat realmente piensa de Kaya y de ella

Antena 3» Series» Una nueva vida

Publicidad

Series

Zerrin

El bebé de Pelin muere al nacer y Zerrin culpa a Ferit: “Nunca quisiste a mi hija”

Halis

Ferit se derrumba ante su abuelo y ablanda su corazón tras una promesa que une de nuevo a los Korhan

Una historia de amor que se transformó en rencor: así se convietieron Octavio y Mariví en enemigos

Una historia de amor que se transformó en rencor: así se convirtieron Octavio y Mariví en enemigos

Andrés, Marta, Luz y Damián en el capítulo 419 de Sueños de libertad
Semana del 20 al 24 de octubre

Avance semanal de Sueños de libertad: Andrés, en estado crítico tras la explosión en la fábrica, ¿sobrevivirá?

Patricia y Julia
Avance semanal

Patricia planea deshacerse de Julia y un intento de asesinato sacude a los Oramas en los próximos capítulos de La Encrucijada

Ferit
Avance de Una nueva vida

Ferit y Serter se enfrentan a la verdad mientras Pelin lucha por su vida: esta noche, en Una nueva vida

Esta noche, la verdad que puede romperlo todo sale a la luz. Pelin lucha por sobrevivir mientras Ferit y Serter se culpan mutuamente de lo ocurrido.

Andrés
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: una muerte y un herido grave tras la explosión de la sala de calderas

El accidente que ha tenido lugar por culpa de Gabriel, se ha cobrado la vida de una persona, y otra está en estado crítico.

"Habla o te mato": César pone a Octavio al límite en los próximos capítulos de La Encrucijada

"Habla o te mato": César pone a Octavio al límite en los próximos capítulos de La Encrucijada

Alejandro Albarracín confiesa lo que le gustaría que le pasase a su personaje en Sueños de libertad: "Ojalá Pelayo se enamore y deje a las Mafin tranquilas"

Alejandro Albarracín confiesa lo que le gustaría que le pasase a su personaje en Sueños de libertad: "Ojalá Pelayo se enamore y deje a las Mafin tranquilas"

David reconoce haberse enamorado de Julia y rompe con Patricia: “Quiero el divorcio”

Crónica de una ruptura anunciada: así destrozó Patricia su matrimonio con David en La Encrucijada

Publicidad