“Va a ser un placer fastidiar a tu padre”: David y César se alían en el próximo capítulo de La Encrucijada

El próximo capítulo de La Encrucijada ocurrirá lo inimaginable: David recurrirá a César pidiéndole ayuda para salvar el Grupo Oramas y plantarse ante los Aparicio… ¿aceptará?

Mientras, Octavio buscará a Emilio para pedirle que vuelva a casa, pero no de la manera que el hombre esperaba: si no vuelve a la mansión, toda su familia sabrá todos los trapos sucios con los que ha tenido que cargan los últimos años… ¿qué hará?

Y además, César por fin podrá leer los documentos policiales oficiales del caso de su padre, pero el resultado no ha sido el esperado…

