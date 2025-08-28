Avance | Capítulo 19
“Va a ser un placer fastidiar a tu padre”: David y César se alían en el próximo capítulo de La Encrucijada
El primogénito pedirá ayuda al mexicano para poder estabilizar el futuro de la empresa.
El próximo capítulo de La Encrucijada ocurrirá lo inimaginable: David recurrirá a César pidiéndole ayuda para salvar el Grupo Oramas y plantarse ante los Aparicio… ¿aceptará?
Mientras, Octavio buscará a Emilio para pedirle que vuelva a casa, pero no de la manera que el hombre esperaba: si no vuelve a la mansión, toda su familia sabrá todos los trapos sucios con los que ha tenido que cargan los últimos años… ¿qué hará?
Y además, César por fin podrá leer los documentos policiales oficiales del caso de su padre, pero el resultado no ha sido el esperado…
