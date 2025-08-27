Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 380

Marta se rompe con Digna: "Se ha apartado de mi lado cuando más la necesitaba"

La joven confiesa entre lágrimas a Digna que se inventó todo sobre la marcha de Fina. ¡No sabe dónde está!

Marta se rompe con Digna: "Se ha apartado de mi lado cuando más la necesitaba"

Marta ha roto su silencio. En una conversación íntima con Digna, ha confesado que no tiene ni idea de dónde está Fina.

A pesar de haber dicho a todos que se marchó a París con su amiga Ester, ha admitido que fue una mentira para protegerlos de la incertidumbre.

“Solo me dejó una carta. Me ha apartado cuando más la necesitaba”, ha dicho, profundamente dolida a su tía.

Digna ha intentado calmarla: “Verás cómo se pone en contacto con nosotras”. Pero Marta no se perdona: siente que le ha fallado y que quizá Fina no volverá.

¿Qué va a pasar ahora?

