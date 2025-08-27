Capítulo 380 de Sueños de libertad; 27 de agosto: Digna se entera de la verdad sobre su marido Pedro

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad...

La tensión en la colonia ha vuelto a dispararse. Marta, rota por dentro, ha confesado a Digna que mintió sobre el paradero de Fina: no sabe dónde está, ni si volverá. La joven se fue sin dejar pistas, y Marta ha decidido ocultar la verdad para no causar más angustia.

Por otro lado, la dirección de la fábrica ha revelado que la enfermedad que afecta a varios empleados no es contagiosa, pero sí provocada por condiciones laborales insalubres. Los trabajadores, indignados, han exigido explicaciones tras semanas de incertidumbre. ¿Habrá una huelga general?

En medio del caos, Cristina ha enfrentado a Pedro, exigiéndole información sobre el paradero de su padre, cuando de repente se ha caído al suelo. Y, mientras Irene le ha confesado a Digna que su hermano fue quien provocó la desaparición de José.

Irene le ha confesado a Digna la cara oscura de don Pedro: él fue quien hizo que Joaquín dimitiera y lleva meses manipulando a los Merino. ¡No es tan bueno como se piensa! ¿Qué va a hacer ahora la matriarca?

