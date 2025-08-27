Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 380 de Sueños de libertad; 27 de agosto: Digna se entera de la verdad sobre su marido Pedro

Irene, harta de las artimañas y engaños de su hermano, le confiesa a la matriarca Merino que fue don Pedro quien manipuló todo para echar a Joaquín de la dirección de la empresa.

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad...

La tensión en la colonia ha vuelto a dispararse. Marta, rota por dentro, ha confesado a Digna que mintió sobre el paradero de Fina: no sabe dónde está, ni si volverá. La joven se fue sin dejar pistas, y Marta ha decidido ocultar la verdad para no causar más angustia.

Por otro lado, la dirección de la fábrica ha revelado que la enfermedad que afecta a varios empleados no es contagiosa, pero sí provocada por condiciones laborales insalubres. Los trabajadores, indignados, han exigido explicaciones tras semanas de incertidumbre. ¿Habrá una huelga general?

En medio del caos, Cristina ha enfrentado a Pedro, exigiéndole información sobre el paradero de su padre, cuando de repente se ha caído al suelo. Y, mientras Irene le ha confesado a Digna que su hermano fue quien provocó la desaparición de José.

Irene le ha confesado a Digna la cara oscura de don Pedro: él fue quien hizo que Joaquín dimitiera y lleva meses manipulando a los Merino. ¡No es tan bueno como se piensa! ¿Qué va a hacer ahora la matriarca?

Revive todo el capitulazo de hoy en atresplayer.

Irene confiesa a Digna toda la verdad sobre don Pedro

Irene confiesa a Digna toda la verdad sobre el plan de don Pedro: "Yo misma envenené a Joaquín"

Cristina enfrenta a su tío Pedro y le exige la verdad

Cristina enfrenta a su tío Pedro y le exige la verdad... ¡Pero él está muy enfermo!

La dirección de la fábrica admite la verdad, pero los trabajadores amenazan con la huelga
La dirección de la fábrica admite la verdad, pero los trabajadores amenazan con la huelga

Marta se rompe con Digna: "Se ha apartado de mi lado cuando más la necesitaba"
Marta se rompe con Digna: "Se ha apartado de mi lado cuando más la necesitaba"

"Solo se me puso la piel así en los embarazos": el comentario de Carmen que ha puesto la piel de gallina a Julia
"Solo se me puso la piel así en los embarazos": el comentario de Carmen que ha puesto la piel de gallina a Julia

La joven mexicana estaba haciendo compañía a la empleada del hogar cuando la ha sorprendido con un detalle en el que no había caído.

Alba Brunet
Alba Brunet habla de la evolución de Fina y su paso por Sueños de libertad: "Este proyecto me lo quedo para siempre"

No te pierdas todo lo que ha desvelado la actriz sobre su personaje y todos los meses de rodaje.

