Capítulo 50

Latif despierta a Ferit con una lección que revoluciona la mansión Korhan

La paciencia se ha acabado. Latif le ha dicho a Ferit lo que nadie se atrevía a decirle.

Latif despierta a Ferit con una lección que revoluciona la mansión Korhan

Ferit no esperaba que Latif, el mayordomo fiel de la familia Korhan, fuera el que le diera la lección más dura de su vida. Siempre callado, siempre al servicio de todos, Latif ha aguantado durante años sus desplantes y sus excesos. Pero esta vez, ha estallado.

“Yo no soy tu criado. He ignorado tus faltas de respeto, tus caprichos, tus lágrimas… pero ya basta”, le ha soltado.

Con el corazón encogido, el joven ha escuchado cómo el mayordomo lo acusaba de ser un “niñato malcriado, incapaz de distinguir lo que está bien y lo que está mal”. Ferit ha intentado defenderse, pero solo ha terminado confesando lo que siempre ha sentido: “Soy un inútil. No valgo para nada. He decepcionado a todos y seguiré haciéndolo”.

Entonces, Latif lo ha mirado a los ojos y ha hecho algo que nunca antes se había atrevido: recordarle que aún puede cambiar. “El señor y yo sabemos quién eres de verdad. Si de verdad quieres respeto, lucha por ello. Demuestra lo que vales”.

En esa conversación, más que cualquier sermón de Halis o discusión con su padre, Ferit ha recibido la verdad más dolorosa y quizá también la más necesaria.

Latif despierta a Ferit con una lección que revoluciona la mansión Korhan

Latif despierta a Ferit con una lección que revoluciona la mansión Korhan

