¿Sospechará?

"Solo se me puso la piel así en los embarazos": el comentario de Carmen que ha puesto la piel de gallina a Julia

La joven mexicana estaba haciendo compañía a la empleada del hogar cuando la ha sorprendido con un detalle en el que no había caído.

Cada día, Carmen y Julia tienen mejor relación: al pasar tanto tiempo juntas dentro de la casa de los Oramas, ambas han forjado una preciosa y tierna amistad.

Esta tarde, después de haber esta trabajando la relajación con Patricia, Julia ha bajado buscando compañía y se ha encontrado con la empleada, con quién rápidamente comenzó a desahogarse: "Últimamente tengo tanta sed", ha comentado despreocupada sin saber lo que se la venía encima.

"Así tienes la piel que tienes", le ha elogiado Carmen, afirmando que tenía un brillo espectacular. "Solo se me puso la piel así en los embarazos", ha continuado la mujer inocentemente, lo que... ¡casi le provoca un infarto a Julia!

La joven ha puesto como excusa lo bien que le funciona una crema que trajo de su país, y se ha marchado rápidamente. Carmen no ha sospechado nada, pero si algo está claro, es que no se le escapa ni una.

¿Podría llegar a descubrir algún día el secreto que oculta Julia? ¿Conseguirá seguir ocultándolo? ¡Descúbrelo en los próximos capítulos de La Encrucijada! Los jueves, a las 22:50, disfruta de dos nuevos episodios.

