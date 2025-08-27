Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marta teme que la policía descubra lo que pasó con Santiago

En el próximo capítulo de Sueños de libertad veremos como...

La Guardia Civil confesará a Marta que Santiago parece haberse desaparecido. No le encuentran por ningún lado y nadie sabe nada de él.

Pelayo hará como que sospecha que Fina ha huido a su pueblo natal, pero Marta confirmará que no está allí. Mientras tanto, Carmen temerá lo peor: “¿Y si Fina necesita ayuda? ¿Y si Santiago la ha encontrado?” Marta intentará calmarla, aunque ni ella está segura de nada.

En la fábrica, Andrés revelará que los empleados enfermos han presentado una demanda contra la empresa. Y, Begoña lo confrontará duramente: “¿No te importaba más ganar la dirección que la salud de tus compañeros?”

Gabriel, por su parte, confesará su despiadado plan a María: “Voy a sangrarles hasta dejarlos al borde de la muerte”.

Irene, aún removida por la traición de Pedro, le contará a Digna cómo su hermano manipuló la verdad sobre Joaquín y la empresa para hacerse con el poder.

¿Hasta cuándo podrán sostenerse tantas mentiras? ¿Dónde están Fina y José? ¿Y qué ocurrirá cuando la verdad salga a la luz?