Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marta teme que la policía descubra lo que pasó con Santiago

Marta teme que Fina y ella sean descubiertas, y empieza a angustiarse por no saber su paradero.

Marta teme que Fina y ella sean descubiertas, y empieza a angustiarse por no saber su paradero.

En el próximo capítulo de Sueños de libertad veremos como...

La Guardia Civil confesará a Marta que Santiago parece haberse desaparecido. No le encuentran por ningún lado y nadie sabe nada de él.

Pelayo hará como que sospecha que Fina ha huido a su pueblo natal, pero Marta confirmará que no está allí. Mientras tanto, Carmen temerá lo peor: “¿Y si Fina necesita ayuda? ¿Y si Santiago la ha encontrado?” Marta intentará calmarla, aunque ni ella está segura de nada.

En la fábrica, Andrés revelará que los empleados enfermos han presentado una demanda contra la empresa. Y, Begoña lo confrontará duramente: “¿No te importaba más ganar la dirección que la salud de tus compañeros?”

Gabriel, por su parte, confesará su despiadado plan a María: “Voy a sangrarles hasta dejarlos al borde de la muerte”.

Irene, aún removida por la traición de Pedro, le contará a Digna cómo su hermano manipuló la verdad sobre Joaquín y la empresa para hacerse con el poder.

¿Hasta cuándo podrán sostenerse tantas mentiras? ¿Dónde están Fina y José? ¿Y qué ocurrirá cuando la verdad salga a la luz?

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marta teme que la policía descubra lo que pasó con Santiago

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marta teme que la policía descubra lo que pasó con Santiago

Capítulo 380 de Sueños de libertad; 27 de agosto: Digna se entera de la verdad sobre su marido Pedro

Capítulo 380 de Sueños de libertad; 27 de agosto: Digna se entera de la verdad sobre su marido Pedro

Irene confiesa a Digna toda la verdad sobre don Pedro

Irene confiesa a Digna toda la verdad sobre el plan de don Pedro: "Yo misma envenené a Joaquín"

Cristina enfrenta a su tío Pedro y le exige la verdad
Capítulo 380

Cristina enfrenta a su tío Pedro y le exige la verdad... ¡Pero él está muy enfermo!

La dirección de la fábrica admite la verdad, pero los trabajadores amenazan con la huelga
Capítulo 380

La dirección de la fábrica admite la verdad, pero los trabajadores amenazan con la huelga

Marta se rompe con Digna: "Se ha apartado de mi lado cuando más la necesitaba"
Capítulo 380

Marta se rompe con Digna: "Se ha apartado de mi lado cuando más la necesitaba"

La joven confiesa entre lágrimas a Digna que se inventó todo sobre la marcha de Fina. ¡No sabe dónde está!

"Solo se me puso la piel así en los embarazos": el comentario de Carmen que ha puesto la piel de gallina a Julia
¿Sospechará?

"Solo se me puso la piel así en los embarazos": el comentario de Carmen que ha puesto la piel de gallina a Julia

La joven mexicana estaba haciendo compañía a la empleada del hogar cuando la ha sorprendido con un detalle en el que no había caído.

Alba Brunet

Alba Brunet habla de la evolución de Fina y su paso por Sueños de libertad: "Este proyecto me lo quedo para siempre"

El plan de venganza de Kazim arranca con el secuestro de Seyran: tensión máxima en Una nueva vida

El plan de venganza de Kazim arranca con el secuestro de Seyran: tensión máxima en Una nueva vida

Evren demuestra de qué está hecho: se enfrenta a dos hombres y los deja en el suelo

Evren demuestra de qué está hecho: se enfrenta a dos hombres y los deja en el suelo

