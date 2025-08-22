¡Detallazo de David! El hombre regala un teléfono nuevo a Julia para acabar con las llamadas de su expareja

Antena 3 LogoAntena3
El mayor de los Oramas quiere que la doula de su mujer consiga vivir tranquila y ha querido tener un detalle con ella para ayudarla.

La situación que está sufriendo Julia con su expareja está afectando mucho a David. El hombre quiere hacer todo lo posible para que el acoso frene y la joven pueda comenzar una nueva vida lejos de los miedos que le provoca el hombre. Y por ello ha querido tener un pequeño detalle con ella.

Nando sufre un arrebato de ira

Mientras la mexicana leía, se ha acercado para mostrarle apoyo, y en ese preciso instante, el numero oculto que tanto tiempo le lleva llamando volvió a aparecer.

“Es él ¿verdad?”, le ha preguntado refiriéndose a Nando. Julia ha confirmado sus sospechas, y sin pensarlo dos veces ha cogido el teléfono y lo ha apagado: “Me lo voy a quedar yo”, le ha dicho antes de darle la sorpresa.

Debajo del cojín del sofá se encontraba nada más y nada menos que… ¡un teléfono con un número nuevo!

Julia no daba crédito a lo que veía, y aunque ha intentado devolvérselo, no ha habido manera: David ha insistido. ¿Conseguirá así que acabe el acoso por parte de Nando?

