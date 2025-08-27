Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 380

Cristina enfrenta a su tío Pedro y le exige la verdad... ¡Pero él está muy enfermo!

Don Pedro intenta justificar sus actos, pero ya no controla la situación. ¡Saben que él está detrás de todo!

Cristina enfrenta a su tío Pedro y le exige la verdad

Cristina ha visitado a Don Pedro para enfrentar, por fin, la verdad. Se ha enterado que él le dio dinero a José, su padre biológico, para desaparecer. Pedro ha admitido haberlo hecho por protegerla a ella e Irene.

Pero Cristina no se ha conformado. Quiere encontrar a su padre, saber quién es realmente, y mantenerlo en su vida. “Le pido que no se entrometa”, le ha dicho con firmeza.

Pedro, aunque reticente, ha accedido a dar un paso atrás. Sin embargo, ha insistido en que no sabe nada más sobre el paradero de José. ¿Será cierto? ¿O sigue ocultando una parte clave de la historia?

Además, los dolores de Pedro han podido con él... ¡Casi se desmaya! ¿Se enterarán todos de lo que le pasa en realidad?

