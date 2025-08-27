La dirección de la fábrica admite la verdad, pero los trabajadores amenazan con la huelga

Los rumores sobre la enfermedad que afecta a varios compañeros han obligado a la junta de accionistas a dar la cara. En una reunión improvisada, Joaquín, Luz, Luis, Begoña y Tasio han intentado explicar lo sucedido.

La doctora Borrell ha sido clara: la enfermedad no es contagiosa, pero sí está provocada por las condiciones de trabajo en la bonificación, agravadas por un sistema de ventilación deficiente.

Raúl, en nombre de todos sus compañeros, ha exigido explicaciones: “¿Cómo habéis podido ocultar algo tan grave?” Y aunque la empresa ha asegurado que se hará cargo de todos los tratamientos y que clausurará temporalmente la zona afectada, muchos trabajadores no confían ya en sus palabras.

¿Van a ponerse en huelga?

¿Será suficiente esta tardía transparencia para recuperar la confianza perdida?