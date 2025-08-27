Antena 3 LogoAntena3
Alba Brunet habla de la evolución de Fina y su paso por Sueños de libertad: "Este proyecto me lo quedo para siempre"

No te pierdas todo lo que ha desvelado la actriz sobre su personaje y todos los meses de rodaje.

Alba Brunet

Ana Bermejo Lillo | Cristian García
Publicado:

El personaje de Fina se ha marchado de Sueños de libertad. La fans están conmocionadas, pero Alba Brunet habla con naturalidad sobre cómo ha afrontado las últimas semanas de grabación y cómo ha sido la evolución de su personaje desde que empezó la serie.

La intérprete hace balance sobre los meses de grabación y señala lo positivo que fue para ella empezar en esta serie: "Llegó en un momento concreto de mi vida que me vino muy bien".

Ha hecho hincapié en lo mucho "que quiere a este proyecto" y el fenómeno que se ha formado entorno a la serie y las Mafin, que le parece muy bonito y lo califica de "regalo".

Marta Belmonte y Alba Brunet

"Quiero muchísimo a la gente que forma parte de este proyecto"

La actriz explica que lo que más va a echar de menos de la serie es a sus amigas, nombrando a Isabel Moreno, Candela Cruz y Marta Belmonte especialmente, quienes dan vida a Claudia, Carmen y Marta de la Reina respectivamente.

Las chicas de la tienda sorprenden a Fina con... ¡una sala de revelado!

No obstante, Brunet relativiza y entre carcajadas apunta: "No pasa nada, la vida continúa". Anima a las fans de Mafin a tomarse todo esto con positividad y agradece las muestras de cariño, amor y respeto, que le han dado todos estos meses. Y lo mucho que se han implicado en la pareja de Mafin.

Disfruta de la entrevista completa a Alba Brunet sobre la marcha de Fina de Sueños de libertad dándole al play.

