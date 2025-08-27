Alba Brunet habla de la evolución de Fina y su paso por Sueños de libertad: "Este proyecto me lo quedo para siempre"

El personaje de Fina se ha marchado de Sueños de libertad. La fans están conmocionadas, pero Alba Brunet habla con naturalidad sobre cómo ha afrontado las últimas semanas de grabación y cómo ha sido la evolución de su personaje desde que empezó la serie.

La intérprete hace balance sobre los meses de grabación y señala lo positivo que fue para ella empezar en esta serie: "Llegó en un momento concreto de mi vida que me vino muy bien".

Ha hecho hincapié en lo mucho "que quiere a este proyecto" y el fenómeno que se ha formado entorno a la serie y las Mafin, que le parece muy bonito y lo califica de "regalo".

"Quiero muchísimo a la gente que forma parte de este proyecto"

La actriz explica que lo que más va a echar de menos de la serie es a sus amigas, nombrando a Isabel Moreno, Candela Cruz y Marta Belmonte especialmente, quienes dan vida a Claudia, Carmen y Marta de la Reina respectivamente.

No obstante, Brunet relativiza y entre carcajadas apunta: "No pasa nada, la vida continúa". Anima a las fans de Mafin a tomarse todo esto con positividad y agradece las muestras de cariño, amor y respeto, que le han dado todos estos meses. Y lo mucho que se han implicado en la pareja de Mafin.

Disfruta de la entrevista completa a Alba Brunet sobre la marcha de Fina de Sueños de libertad dándole al play.