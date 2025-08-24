Antena 3 LogoAntena3
Su carrera profesional

Así es Ástrid Janer, la actriz que aborda su primer papel protagónico como Amanda en La Encrucijada

Ha participado en otros proyectos televisivos, pero como Amanda Oramas llega la primera experiencia de Ástrid Janer como protagonista.

Así es Ástrid Janer, la actriz que aborda su primer papel protagónico como Amanda en La Encrucijada

Julián López
Publicado:

Cada jueves a las 22:50 en Antena 3, los espectadores se sumergen en los secretos y dilemas morales de La Encrucijada, la nueva serie de Atresmedia que ha conquistado la noche con una protagonista que no pasa desapercibida: Ástrid Janer, quien da vida a Amanda Oramas, una joven atrapada entre la lealtadfamiliar y su lucha por la verdad.

César y Amanda, un encuentro lleno de tensión tras semanas sin verse

Pero, ¿quién es ÁstridJaner y por qué su nombre resuena con tanta fuerza en la ficciónespañola?

De Andorra a la primera línea de la televisión nacional

Nacida en Andorra en 1995, Ástrid Janer se formó en la escuela de actuación La Bobina de Barcelona, complementando su preparación con cursos de improvisación y una licenciatura en Bellas Artes. Su perfil artístico es tan versátil como su carrera: actriz, modelo e ilustradora, Janer ha sabido construir una trayectoria sólida y ascendente.

Sus otros proyectos en televisión

Aunque La Encrucijada marca su primer papel protagonista en prime time, Ástrid no es una desconocida para los seguidores de las ficciones de Atresmedia. Su primer gran papel llegó con Lola en El Nudo (2019-2020), un thriller emocional emitido en atresplayer, donde interpretó a una joven envuelta en una red de secretos y traiciones. Su actuación fue clave para consolidar su presencia en la televisiónnacional.

Amanda Oramas: su papel más desafiante

En La Encrucijada, Ástrid Janer se enfrenta al reto más ambicioso de su carrera: interpretar a Amanda Oramas, una mujer que debe tomar decisiones difíciles en un entorno marcado por el dramafamiliar, la corrupción y los secretos del pasado. Su interpretación ha sido aplaudida por la crítica por su intensidad emocional y su autenticidad, consolidándola como una de las grandes promesas del audiovisual español.

Una actriz con futuro

Con apenas 30 años, Ástrid Janer ya ha demostrado que tiene el talento, la formación y la sensibilidad artística necesarias para convertirse en un rostro imprescindible de la ficción nacional. Su compromiso con cada personaje y su capacidad para conectar con el público la posicionan como una de las actrices más prometedoras de su generación.

Samantha Siquieros define a su personaje en La Encrucijada: "Julia vive con un miedo espantoso"

Así es Julia
Series

