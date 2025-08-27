Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 380

Irene confiesa a Digna toda la verdad sobre el plan de don Pedro: "Yo misma envenené a Joaquín"

La verdad golpea con fuerza a Digna, ya que se dará cuenta de que su matrimonio es una mentira.

Irene ha llegado a casa de Digna con una sola intención: contarle toda la verdad. Le va a quitar la máscara a don Pedro enfrente de sus narices.

Ya no ha podido callarse más. Sentadas en la cocina, mientras el olor a guiso llenaba la casa, Irene le ha confesado que su hermano Pedro ha manipulado a todos durante meses.

Le ha contado que fue él quien apartó a José, dándole dinero para que no acudiera a su cita con Cristina. Pero no se ha detenido ahí. También le ha revelado cómo Pedro la convenció de que Joaquín era un problema para la empresa, mintiéndole sobre una supuesta adicción al alcohol para forzar su salida de la dirección. ¡Y conseguir ser director él!

Don Pedro se convierte en el nuevo director de Perfumerías De la Reina tras la dimisión de Joaquín

Digna, incrédula, ha escuchado en silencio, con el rostro cada vez más serio. El retrato que tenía de Pedro empieza a resquebrajarse.

Ahora, con todo sobre la mesa, Irene solo tiene una prioridad: encontrar a José y recomponer los pedazos de una historia familiar que Pedro rompió a su antojo.

¿Qué va a hacer Digna ahora?

