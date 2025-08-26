¿Cómo es Humberto? Descúbrelo de la mano de Eduardo Velasco

Eduardo Velasco ha sido el elegido para dar vida a Humberto, el fiel amigo y compañero de César que hará todo lo posible para descubrir quién es el asesino de Roberto Hurtado.

Y... ¿qué mejor que el propio actor para explicar todo acerca de este personaje?

"Leal, honesto, honrado y de valores", ha comenzado describiendo a Humberto, además de añadir que "ha conseguido encontrar el perdón en la vida" gracias a no guardar rencor y a aprender a perdonar.

Además, ha afirmado que cruzaría todos los límites para proteger a César: "Sería capaz de matar para defender", asegura, describiéndole como "un lobo solitario".

Pero... ¿cuál es el motor por el que funciona Humberto? ¿La culpa o la justicia? Y aunque Eduardo ha asegurado que prima la justicia, la culpa por no haber podido salvar a Roberto Hurtado pesa sobre él, ya que ambos mantenían una relación muy cercana.

