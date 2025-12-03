Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 450

Cristina, al límite, le pide a Beltrán que se aleje para siempre de su vida: “No quiero volver a verte”

La joven, muy dolida por lo que le ha hecho Beltrán, toma una drástica decisión contra su ex.

Cristina, al límite, le pide a Beltrán que se aleje para siempre de su vida: “No quiero volver a verte”

Publicidad

Beltrán ha vuelto a la vida de Cristina, pero ella no quiere saber nada más de él y mucho de menos después de saber que él ha aireado por ahí que ella fue adoptada provocando un gran sufrimiento a sus padres adoptivos.

Aunque Beltrán al principio intenta negarlo, le acaba confesando a Cristina que lo contó movido por el rencor de que le dejase.

Cristina, muy enfadada, le dice que está muy decepcionada y que nunca pondrá perdonarlo: “Eres un miserable”.

Beltrán le responde que él también lo ha pasado muy mal pisoteando todo el amor que le ha dado en todo este tiempo y le pide perdón. Le dice a la joven que no quiere perderla por esto.

Sin embargo, Cristina se lo deja bien claro: “Ya me has perdido, no quiero volver a verte en mi vida”.

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Cristina, al límite, le pide a Beltrán que se aleje para siempre de su vida: “No quiero volver a verte”

Cristina, al límite, le pide a Beltrán que se aleje para siempre de su vida: “No quiero volver a verte”

Gabriel intenta justificar sus mentiras, pero Damián no piensa perdonarle tan fácilmente: “Me siento traicionado”

Gabriel intenta justificar sus mentiras, pero Damián no piensa perdonarle tan fácilmente: “Me siento traicionado”

Andrés trata de ganarse la confianza de Delia para seguir con su plan de desenmascarar a Gabriel

Andrés trata de ganarse la confianza de Delia para seguir con su plan de desenmascarar a Gabriel

“La noche toledana invita a la seducción”: Cloe le deja caer a Marta que pasó la noche con el guía turístico
Capítulo 450

“La noche toledana invita a la seducción”: Cloe le deja caer a Marta que pasó la noche con el guía turístico

Ferit lleva a Serter a un lugar apartado y lo enfrenta como nunca: “La hombría no se gana pegando”
Capítulo 64

Ferit lleva a Serter a un lugar apartado y lo enfrenta como nunca: “La hombría no se gana pegando”

Alicia Armenteros es Esther en Las hijas de la criada, una mujer “con mucha conciencia de clase”
Amiga de Clara

Alicia Armenteros es Esther en Las hijas de la criada, una mujer “con mucha conciencia de clase”

La joven dará vida a una muchacha humilde que se convertirá en un gran apoyo para Clara dentro desde su entrada al aserradero.

“Has perdido a tu esposa y a tu madre”: el bofetón de Bahar a Uras que lo deja hundido
Renacer

“Has perdido a tu esposa y a tu madre”: el bofetón de Bahar a Uras que lo deja hundido

Tras ver las grabaciones del día del accidente y descubrir la infidelidad de Uras, la doctora ha perdido el control. Nada más verlo, le ha dado un bofetón que lo ha dejado roto.

Seren comienza su venganza tras recordarlo todo: Uras y Maral pagan el precio de la traición

Seren comienza su venganza tras recordarlo todo: Uras y Maral pagan el precio de la traición

Bahar pierde el control tras ver la infidelidad de Uras con sus propios ojos: “Me duele tanto como cuando descubrí lo de Timur”

Bahar pierde el control tras ver la infidelidad de Uras con sus propios ojos: “Me duele tanto como cuando descubrí lo de Timur”

La rara enfermedad que Harun lleva ocultando toda su

La rara enfermedad que Harun lleva ocultando toda su vida: “No siento dolor y eso puede matarme”

Publicidad