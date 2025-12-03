Capítulo 450
Cristina, al límite, le pide a Beltrán que se aleje para siempre de su vida: “No quiero volver a verte”
La joven, muy dolida por lo que le ha hecho Beltrán, toma una drástica decisión contra su ex.
Beltrán ha vuelto a la vida de Cristina, pero ella no quiere saber nada más de él y mucho de menos después de saber que él ha aireado por ahí que ella fue adoptada provocando un gran sufrimiento a sus padres adoptivos.
Aunque Beltrán al principio intenta negarlo, le acaba confesando a Cristina que lo contó movido por el rencor de que le dejase.
Cristina, muy enfadada, le dice que está muy decepcionada y que nunca pondrá perdonarlo: “Eres un miserable”.
Beltrán le responde que él también lo ha pasado muy mal pisoteando todo el amor que le ha dado en todo este tiempo y le pide perdón. Le dice a la joven que no quiere perderla por esto.
Sin embargo, Cristina se lo deja bien claro: “Ya me has perdido, no quiero volver a verte en mi vida”.
